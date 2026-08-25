McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в Nizami Mall - ФОТО

McDonald’s Azərbaycan открыл новый ресторан в торговом центре Nizami Mall, расположенном на улице Салатын Аскеровой, рядом со станцией метро «Низами».

Ресторан расположен на первом этаже Nizami Mall и имеет отдельный вход с улицы. Он рассчитан на 176 посадочных мест. Интерьер выполнен в глобальной дизайн-концепции RAY, сочетающей современный минимализм, лаконичные формы и натуральные материалы.

В ресторане работает McCafé с широким выбором кофейных напитков и десертов, а также доступно меню завтраков. Гости могут оформить заказ через киоски самообслуживания или воспользоваться услугой подачи заказов к столу. Для посетителей с детьми предусмотрена игровая зона PlayPlace. Также доступен сервис доставки McDelivery.

В церемонии открытия приняли участие генеральный директор McDonald’s Azərbaycan Оскар Богопольский, директор Azera Holding Акиф Алиев и директор Nizami Mall Турал Алиев.

С открытием нового ресторана было создано более 100 рабочих мест. Сегодня McDonald’s Azərbaycan обеспечивает работой более 3200 граждан страны. Компания работает в Азербайджане более 26 лет и продолжает расширять ресторанную сеть и сотрудничество с местным бизнесом.

Сегодня партнёрами компании являются более 100 местных компаний, работающих в сферах снабжения и логистики, информационных технологий, рекрутмента, маркетинга и других направлениях. Развитие сети McDonald’s способствует созданию рабочих мест — как напрямую, так и у местных поставщиков и партнёров, формирует дополнительную экономическую активность в смежных отраслях и усиливает вклад компании в развитие ненефтяного сектора экономики страны.