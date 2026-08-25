В Азербайджане зарегистрировали 481 случай мертворождения

В Азербайджане в 2025 году зарегистрирован 481 случай мертворождения.

Еще 522 новорожденных скончались в течение первой недели жизни.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, соответствующие данные содержатся в статистическом сборнике «Дети в Азербайджане».

Согласно опубликованной информации, показатель перинатальной смертности в стране по итогам прошлого года составил 10,4 случая на одну тысячу рожденных.

В общей сложности в 2025 году в Азербайджане умерли 1 312 детей в возрасте до одного года. Число летальных случаев среди детей в возрасте до пяти лет составило 1 634.

Кроме того, за отчетный период в стране зарегистрировали 26 случаев материнской смертности. Речь идет о смертях женщин в период беременности, во время родов или в послеродовой период.