В Товузе 20-летняя девушка получила ножевое ранение, подозревается ее муж
В Товузе девушка получила ножевое ранение в область шеи.
Инцидент произошел на территории Товузского района. Пострадавшей оказалась Руфана Набиева, 2006 года рождения.
Как сообщает 1news.az, со ссылкой на «Qafqazinfo», с полученными травмами ее доставили в Товузскую районную центральную больницу, где ей оказывают медицинскую помощь.
По предварительной информации, к произошедшему может быть причастен муж пострадавшей Наби Набиев.
Он рассматривается правоохранительными органами в качестве подозреваемого.
После поступления информации об инциденте на место происшествия прибыли сотрудники полиции.
По факту случившегося Товузским районным отделом полиции начато расследование.
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