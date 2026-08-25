В Товузе 20-летняя девушка получила ножевое ранение, подозревается ее муж

В Товузе девушка получила ножевое ранение в область шеи.

Инцидент произошел на территории Товузского района. Пострадавшей оказалась Руфана Набиева, 2006 года рождения.

Как сообщает 1news.az, со ссылкой на «Qafqazinfo», с полученными травмами ее доставили в Товузскую районную центральную больницу, где ей оказывают медицинскую помощь.

По предварительной информации, к произошедшему может быть причастен муж пострадавшей Наби Набиев.

Он рассматривается правоохранительными органами в качестве подозреваемого.

После поступления информации об инциденте на место происшествия прибыли сотрудники полиции.

По факту случившегося Товузским районным отделом полиции начато расследование.