Президент Украины поблагодарил азербайджанского коллегу

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил азербайджанского лидера Ильхама Алиева за поздравления с 35-й годовщиной независимости Украины.

Соответствующую публикацию Зеленский сделал на своей странице в социальной сети Х.

«Позиция Азербайджана в отношении суверенитета и территориальной целостности Украины всегда была твердой и потому всегда высоко ценилась. Вместе мы продолжаем развивать наше проверенное временем экономическое сотрудничество, открываем новые горизонты в сфере энергетики и безопасности и протягиваем друг другу руку помощи, когда это необходимо. Убежден, что дружба, взаимное уважение и стратегическое партнерство между Украиной и Азербайджаном будут укрепляться и впредь», - подчеркнул украинский лидер.