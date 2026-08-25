В Баку потушили пожар на крыше ночного клуба - ОБНОВЛЕНО

В Баку пожарные ликвидировали возгорание, произошедшее в электропроводке на крыше здания ночного клуба.

Благодаря оперативным действиям сотрудников Министерства по чрезвычайным ситуациям возгорание удалось быстро локализовать и полностью потушить. Распространения огня на другие части здания не допущено.

По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание или неисправность электропроводки.

16:18

В Наримановском районе Баку произошло возгорание крыши ночного клуба «Burju Baku».

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, пожар возник на крыше объекта, расположенного на улице Ашика Моллы Джумы.

Информация о происшествии поступила в Министерство по чрезвычайным ситуациям. В связи с возгоранием к месту происшествия были направлены подразделения Государственной службы пожарной охраны Министерства по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время спасатели проводят работы по ликвидации возгорания. Информация о пострадавших и причинах возникновения пожара уточняется.