В Азербайджане завершили выплату пенсий и пособий за август

В Азербайджане завершены все социальные выплаты, предусмотренные на август 2026 года.

Получателям перечислены пенсии, государственные пособия и адресная государственная социальная помощь.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Report, об этом заявили в Министерстве труда и социальной защиты населения.

В министерстве отметили, что выплаты за текущий месяц осуществлены в полном объеме, и Фонд завершил финансирование всех предусмотренных социальных выплат.

Пенсионные выплаты в августе проводились поэтапно, 14 августа пенсии получили граждане, проживающие в Баку, Сумгайыте, Абшеронском районе и Нахичеванской Автономной Республике.

21 августа выплаты были произведены пенсионерам, которым пенсия назначена на льготных условиях, а также получателям пенсий, проживающим в других регионах страны.