​​​​​​​Жалоба на цену молока: фермер сообщил об урегулировании ситуации - ВИДЕО

Вопрос, связанный с закупочной стоимостью молока, на которую ранее пожаловался фермер из Физулинского района Эмин Гасанлы, был урегулирован. Фермер заявлял, что действующие цены не позволяют в полной мере покрывать расходы на содержание животноводческого хозяйства.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на Qafqazinfo, ситуацию прокомментировал начальник отдела по связям с общественностью и информационному обеспечению Министерства сельского хозяйства Рамин Гурбан.

По его словам, после распространения первого обращения фермер опубликовал еще одно видео, в котором сообщила об урегулировании возникшего вопроса. Представитель министерства также отметил, что со стороны государства предусмотрены меры поддержки для фермера.

Ранее Эмин Гасанлы рассказал о низкой закупочной стоимости производимого хозяйством молока. По его словам, за три литра продукции фермеры получают 45 гяпиков, что соответствует 15 гяпикам за один литр. Он подчеркнул, что такая стоимость, по его мнению, не соответствует затратам на содержание животных и ведение хозяйства.

Рамин Гурбан также напомнил, что Министерство сельского хозяйства ранее уже информировало о подготовке государственной поддержки производителей молока.

«Состоится заседание Совета по субсидиям, на котором будет принято точное решение об объемах поддержки, которая будет оказана фермерам», - отметил он.

Впоследствии фермер опубликовал новое видео, в котором выразил благодарность всем, кто оказал поддержку, в том числе представителям государственных структур.