Военнослужащие Азербайджана пройдут языковую подготовку у инструкторов США - ФОТО

В Центре иностранных языков Института военного управления, действующего в подчинении Национального университета обороны, состоялась церемония открытия курса английского языка, который будет проводиться при участии инструкторов Военного института иностранных языков (DLI) США.

В мероприятии приняли участие руководство института, профессорско-преподавательский состав Центра иностранных языков и военнослужащие, привлечённые к обучению на курсе.

Сначала был исполнен Государственный гимн Азербайджанской Республики.

Выступившие отметили, что в современный период знание иностранных языков является одним из важных направлений профессиональной подготовки военнослужащих, и пожелали участникам курса успехов.

Подчеркивалось, что в ходе курса, который будет продолжаться четыре месяца, инструкторы Военного института иностранных языков США проведут занятия, направленные на развитие языковых знаний участников, совершенствование их навыков аудирования, чтения, письма и устной речи. Затем участникам была предоставлена подробная информация об организации курса и учебном процессе.

В заключение было сделано фото на память.