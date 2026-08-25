Азербайджанского футболиста арестовали на 20 дней за нецензурную брань во время прямого эфира

В Азербайджане задержан пользователь TikTok, нарушивший нормы общественной морали во время прямой трансляции.

Как сообщает Lent.az, 31-летний Аскер Аскерогов (имя изменено) вышел в прямой эфир в своем аккаунте aska_asgarov999 и использовал нецензурные выражения.

Таким образом, он совершил действия, оскорбляющие общественную нравственность и демонстрирующие явное неуважение к обществу.

Сотрудники полиции задержали мужчину и составили в отношении него административный протокол по статье 510.2 Кодекса об административных проступках Азербайджана. Статья предусматривает ответственность за публичное распространение в интернете нецензурных выражений, оскорбляющих общественную нравственность, а также жестов или материалов, противоречащих моральным нормам и национально-духовным ценностям.

В своем объяснении Аскерогов, который является футболистом, заявил, что во время прямого эфира один из пользователей его оскорбил, после чего он ответил ему нецензурными выражениями.

Аскерогов раскаялся в содеянном и заявил, что впервые оказался в подобной ситуации, попросив принять в отношении него предусмотренные законом меры.

Решением суда Аскер Аскерогов был подвергнут административному аресту сроком на 20 суток.