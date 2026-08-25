Александр Лукашенко поздравил Первого вице-президента Мехрибан Алиеву

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко направил поздравительное письмо Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой по случаю ее дня рождения.

В письме говорится:

"Уважаемая Мехрибан Арифовна,

Примите искренние поздравления по случаю дня рождения.

Ваши патриотизм и беззаветное служение Азербайджану, глубокая погруженность и вовлеченность в ключевые вопросы национального развития вызывают уважение и восхищение.

В Беларуси высоко ценят Ваш личный вклад в укрепление стратегического партнерства Минска и Баку, а также в поддержание атмосферы доверия и взаимопонимания, благодаря которой наши отношения по праву можно считать образцом настоящей дружбы.

Убежден, Ваша плодотворная деятельность и в дальнейшем будет способствовать реализации совместных проектов, расширению сотрудничества между Беларусью и Азербайджаном в духе открытого и конструктивного диалога.

От всего сердца желаю Вам, уважаемая Мехрибан Арифовна, здоровья, благополучия и вдохновения на новые свершения".