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Состоялось открытие первого международного кинофестиваля Карабаха и Восточного Зангезура

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Состоялось открытие первого международного кинофестиваля Карабаха и Восточного Зангезура

25 августа в городе Лачин состоялась церемония открытия Международного кинофестиваля (Lachin International Film Festival – LIFF).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, проходящий под лозунгом Where Film Meets LIFE фестиваль является первым международным кинофестивалем Карабаха и Восточного Зангезура. Мероприятие оценивается как начало нового этапа в культурной жизни региона.

Для демонстрации на фестивале представлено около 300 фильмов из 47 стран. 38 из них вошли в основную программу фестиваля. В рамках фестиваля также было продемонстрировано 18 местных фильмов. На мероприятии сначала были показаны презентационные ролики фильмов.

Выступивший на церемонии открытия специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе Масим Мамедов отметил особую значимость фестиваля. Он подчеркнул, что проведение мероприятия накануне 26 августа – Дня города Лачин носит символический характер. «Возрождение жизни и культурной жизни в восстанавливаемом Лачине очевидно. Праздник приходит на землю, куда вернулась жизнь. Интерес к киноискусству еще больше возрос в связи с реконструкцией Лачинского киноцентра в рамках восстановления города. Кино - один из основных видов искусства, воспевающий природу и красоты Лачина. Верю, что появятся новые фильмы, вдохновленные красотами Лачина, и этот фестиваль станет традиционным», - добавил М.Мамедов.

Председатель Фонда возрождения Карабаха Рахман Гаджиев назвал Лачин прекрасным местом для кино и визуального искусства: «Фестиваль создает новые возможности для творческих людей, желающих продемонстрировать свой потенциал. Мы поддерживаем стимулирование различной экономической активности. Этот фестиваль в то же время является наглядным примером культурного потенциала Лачина».

Кинорежиссер Аяз Салаев сказал, что главным фактором, объединяющим участников фестиваля, является любовь к кино.

Соучредитель и директор HochazFilm Creative Studio Амиль Амаль рассказал об основных целях фестиваля. «Наша цель - расширение связей азербайджанских кинематографистов с международным киносообществом, объединение профессионалов кино из разных стран, создание возможностей для новых творческих связей, демонстрация потенциала Лачина как международного пространства кино и креативной индустрии», - отметил он.

Затем выступили члены жюри фестиваля.

Председатель жюри Мушфиг Хатамов напомнил о снятом ими в 2014 году фильме «Карабах». Он сообщил, что фильм повествует о жизни пожилого человека, который во сне видел возвращение в Лачин. Теперь эти мечты стали реальностью.

Кинорежиссер Эльчин Мусаоглу отметил, что большой путь начинается с малых шагов. Он подчеркнул, что фестиваль будет развиваться с каждым годом, и проведение такого мероприятия в регионе имеет важное значение.

Иранский режиссер Реза Сиами сказал, что поездка в Карабах была одним из самых больших его желаний. Он отметил, что счастлив быть членом жюри фестиваля.

Заслуженная артистка Гюльзар Гурбанова подчеркнула, что проведение фестиваля в Лачине имеет для нее особое значение. «В этом пространстве воедино сливаются чувства разлуки, тоски и нового воссоединения. В этом и заключается суть кино - перенести на экран то, что мы пережили. Я оцениваю фильмы не только по техническим критериям, но и по тем чувствам, которые они пробуждают в моем сердце и душе», - добавила Г. Гурбанова.

Другие члены жюри отметили, что Лачинский кинофестиваль является важным событием для региона, и пожелали, чтобы «свет кино никогда не гас».

В рамках мероприятия студенты Университета Хазар выступили с музыкальными номерами.

Затем состоялся показ фильмов, включенных в фестивальную программу.

Отметим, что по результатам конкурса 7 фильмов будут удостоены официальной награды Лачинского международного кинофестиваля – «Золотой дубовой ветви» (Qızıl Palıd Budağı).

Проведению мероприятия оказывают поддержку специальное представительство Президента Азербайджана в Лачинском районе, Министерство культуры и действующее при нем Агентство кино, Фонд возрождения Карабаха, Бакинская служба благоустройства, Служба восстановления, строительства и управления в Лачинском районе, Гильдия продюсеров Азербайджана и Лачинская служба благоустройства.

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