В БСУ начнут преподавать армянский язык

В Бакинском славянском университете планируется введение преподавания армянского языка.

Соответствующее решение было принято Ученым советом высшего учебного заведения. Об этом сообщила пресс-секретарь Бакинского славянского университета Сабина Гусейнзаде.

По ее словам, изучение армянского языка предусмотрено в университете в последующие годы в соответствии с решением Ученого совета.

Таким образом, в Бакинском славянском университете намерены расширить перечень изучаемых языковых дисциплин. При этом конкретные сроки начала занятий по армянскому языку в заявлении университета не уточняются.

Ранее ректор Бакинского славянского университета Анар Нагиев сообщал о планах начать преподавание армянского языка с 2026-2027 учебного года.

Источник: Bizim.Media