 Прокуратура Армении взялась за империю Царукяна | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
В мире

Прокуратура Армении взялась за империю Царукяна

First News Media11:25 - Сегодня
Прокуратура Армении взялась за империю Царукяна

Генпрокуратура Армении требует признать недействительными ряд сделок с недвижимостью, связанной с лидером ППА Гагиком Царукяном, включая ТЦ "Ариндж Молл".

Прокуратура Котайкской области 7 августа этого года направила исковые заявления в Антикоррупционный суд с требованиями признать недействительными сделки и аукционы в отношении ряда объектов недвижимости, принадлежащих Гагику Царукяну и связанным с ним лицам, передает Sputnik Армения.

В частности, прокуратура потребовала признать недействительным аукцион от 4 октября 2015 года по продаже земельного участка площадью 3,5 га под ТЦ "Ариндж Молл" (принадлежащего ООО "Фирма Нью"), который не подлежал отчуждению. Также оспаривается действительность договора от 2 октября 2025 года между Гагиком Царукяном и ООО "Фирма Нью" о внесении недвижимости в качестве неденежного вклада в уставный капитал компании.

Другим иском прокуратура потребовала признать недействительным аукцион от 26 января 2003 г. по продаже земельного участка площадью 14,176 га под особняком Гагика Царукяна и его жены Джавахир в селе Ариндж, а также договор купли-продажи недвижимости площадью 12,566 га от 15 февраля 2003 г., заключенный между Арамиком Седракяном, Гаяне Седракян и Гагиком Царукяном, и договор купли-продажи недвижимости площадью 1,61 га от 14 марта 2013 года, заключенный между Арамиком Седракяном и Гагиком Царукяном.

Решением Антикоррупционного суда от 19 августа 2026 года оба исковых заявления приняты к производству и вынесены обеспечительные меры. Так, ООО "Фирма Нью" запрещено совершать какие-либо действия в отношении земельного участка площадью 3,5 га, расположенного в селе Ариндж (торговый центр). Также Гагику Царукяну и его супруге Джавахир Царукян запрещено совершать какие-либо действия в отношении особняков на площади 12,566 га и 1,61 га.

Накануне стало известно, что адвокаты арестованного лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна обратились в Европейский суд по правам человека с двумя жалобами – суд их принял к рассмотрению.

Напомним, 6 июля 2026 г. Следственный комитет Армении провел масштабные обыски в доме Гагика Царукяна и на связанных с ним объектах более чем по 70 адресам. После завершения следственных действий объекты были опечатаны, а бизнесмен арестован на два месяца. Царукяну предъявлены обвинения по ряду статей, в том числе связанных с организацией мошенничества и легализацией денежных средств в особо крупном размере. Ему также вменяют мошенничество и хищение $934 тыс., незаконную охоту и причинение государству ущерба на сумму свыше $81 тыс. Позднее обвинение было дополнено статьями о вымогательстве и отмывании денег.

Кроме того, у Царукяна были изъяты Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат", завод "Араратцемент" и спорткомплекс "Мульти Велнес".

Прокуратура также требует конфисковать у Царукяна и связанных с ним лиц 75 объектов недвижимости, в том числе 52 квартиры в ереванском районе Нор Норк, пять квартир на улице Абовяна в центре Еревана и 11 квартир в Котайкской области. Кроме того, речь идет о рыночной стоимости еще 10 объектов имущества, 42 транспортных средствах и долях в 38 компаниях.

Поделиться:
351

Актуально

Общество

Погода на четверг: В Баку усилится ветер 

Мнение

Железнодорожный ультиматум Еревана: между «РЖД», проектом TRIPP и арбитражем

Общество

Историю Азербайджана в 7 классах начнут преподавать на азербайджанском языке

Общество

На азербайджано-грузинской границе устранено скопление транспортных средств

В мире

Нетаньяху: дипломатическое соглашение с Ираном невозможно

ЕС считает приоритетом возобновление работы украинских портов на Черном море

В Кремле не стали комментировать внутриполитические события в Армении

В Армении арестовали четырех фигурантов дела в отношении Кочаряна

Выбор редактора

Лимиты на card-to-card в Азербайджане: правильный диагноз — неправильное лекарство?

Новое звено: как Азербайджан и Узбекистан трансформируют пространство от Пекина до Лиссабона

Скрытая угроза: август вновь показал, как мины бросают тень на мирную жизнь освобожденных земель

Драка в Масазыре: что на самом деле сказал «Сабах» в своём заявлении и почему это важно — разбираем детали

Кто кому платит: провал сделки ФИФА обнажил раскол между богатой Европой и развивающимися странами

Новости для вас

Трамп объявил о начале самой сокрушительной экономической операции против Ирана

Суд в Нью-Йорке отменил визовые ограничения США для граждан Азербайджана

Здание прекратившего работу генконсульства Румынии в Петербурге предложено Азербайджану

В Иране заявили о переходе с оборонительной на наступательную военную доктрину

Последние новости

Нетаньяху: дипломатическое соглашение с Ираном невозможно

Сегодня, 14:32

Дисциплинарный комитет АФФА оштрафовал два клуба Премьер-лиги

Сегодня, 14:17

Мировая пресса пишет о грандиозном камбэке «Сабаха»: «Незабываемая футбольная драма» - ФОТО

Сегодня, 14:13

Обещал квартиру, но уехал в ОАЭ: в Баку осудили мужчину за обман возлюбленной

Сегодня, 14:10

ЕС считает приоритетом возобновление работы украинских портов на Черном море

Сегодня, 14:05

В Кремле не стали комментировать внутриполитические события в Армении

Сегодня, 14:00

В Армении арестовали четырех фигурантов дела в отношении Кочаряна

Сегодня, 13:57

Еврокомиссия готовит новую программу поддержки Украины с 2028 года

Сегодня, 13:55

Полад Бюльбюльоглу сделал заявление после сообщений о третьем браке

Сегодня, 13:49

Секретарь Совбеза: результаты референдума о вступлении Армении в ЕС огорчили бы Россию

Сегодня, 13:45

Погода на четверг: В Баку усилится ветер 

Сегодня, 13:40

Кочарян не явился на заседание суда

Сегодня, 13:33

Губернатор Астраханской области направил письмо Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой

Сегодня, 13:30

«Сабах» вошел в историю Лиги чемпионов

Сегодня, 13:28

Ален Симонян назвал слова Медведева неуместными

Сегодня, 13:25

Железнодорожный ультиматум Еревана: между «РЖД», проектом TRIPP и арбитражем

Сегодня, 13:15

В Армении начальника штаба задержали после «воспитательного» смертельного забега

Сегодня, 13:12

Бывшему футболисту сборной Англии Рахиму Стерлингу грозит тюрьма

Сегодня, 13:07

Историю Азербайджана в 7 классах начнут преподавать на азербайджанском языке

Сегодня, 12:55

Секретарь Совбеза Армении: Надеюсь, из России не позвонят по вопросу Кочаряна

Сегодня, 12:53
Все новости
«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ
1news TV

«Бухгалтер Тома» существует? Аскер Аскеров раскрыл секрет образа - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Видеоинтервью 1news.az с азербайджанским блогером Аскером Аскеровым (@blogasger), получившим широкую популярность благодаря образу бухгалтера Томы. Образ бухгалтера Томы, воплощённый Аскером Аскеровым,18 / 08 / 2026, 16:34
Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

Линии разделяют: выйди из метро, сядь в автобус, да ещё и заплати! - ОПРОС

14 / 08 / 2026, 13:55
Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

Что думают азербайджанцы о перспективах мира с Арменией? - ОПРОС 1news.az

07 / 08 / 2026, 13:37
«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Кусающиеся» цены на фрукты и овощи на рынке: Арбуз в маркете дешевле - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 07 / 2026, 17:52
Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

Улицы Баку: Общественный ориентир или напоминание о репрессиях - что скрывает имя Айны Султановой? - ФОТО - ВИДЕО

23 / 07 / 2026, 10:10
«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

«Перила шатаются, коляски не проходят»: жители Бакиханова вынуждены рисковать жизнью каждый день - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

16 / 07 / 2026, 11:10