Прокуратура Армении взялась за империю Царукяна

Генпрокуратура Армении требует признать недействительными ряд сделок с недвижимостью, связанной с лидером ППА Гагиком Царукяном, включая ТЦ "Ариндж Молл".

Прокуратура Котайкской области 7 августа этого года направила исковые заявления в Антикоррупционный суд с требованиями признать недействительными сделки и аукционы в отношении ряда объектов недвижимости, принадлежащих Гагику Царукяну и связанным с ним лицам, передает Sputnik Армения.

В частности, прокуратура потребовала признать недействительным аукцион от 4 октября 2015 года по продаже земельного участка площадью 3,5 га под ТЦ "Ариндж Молл" (принадлежащего ООО "Фирма Нью"), который не подлежал отчуждению. Также оспаривается действительность договора от 2 октября 2025 года между Гагиком Царукяном и ООО "Фирма Нью" о внесении недвижимости в качестве неденежного вклада в уставный капитал компании.

Другим иском прокуратура потребовала признать недействительным аукцион от 26 января 2003 г. по продаже земельного участка площадью 14,176 га под особняком Гагика Царукяна и его жены Джавахир в селе Ариндж, а также договор купли-продажи недвижимости площадью 12,566 га от 15 февраля 2003 г., заключенный между Арамиком Седракяном, Гаяне Седракян и Гагиком Царукяном, и договор купли-продажи недвижимости площадью 1,61 га от 14 марта 2013 года, заключенный между Арамиком Седракяном и Гагиком Царукяном.

Решением Антикоррупционного суда от 19 августа 2026 года оба исковых заявления приняты к производству и вынесены обеспечительные меры. Так, ООО "Фирма Нью" запрещено совершать какие-либо действия в отношении земельного участка площадью 3,5 га, расположенного в селе Ариндж (торговый центр). Также Гагику Царукяну и его супруге Джавахир Царукян запрещено совершать какие-либо действия в отношении особняков на площади 12,566 га и 1,61 га.

Накануне стало известно, что адвокаты арестованного лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна обратились в Европейский суд по правам человека с двумя жалобами – суд их принял к рассмотрению.

Напомним, 6 июля 2026 г. Следственный комитет Армении провел масштабные обыски в доме Гагика Царукяна и на связанных с ним объектах более чем по 70 адресам. После завершения следственных действий объекты были опечатаны, а бизнесмен арестован на два месяца. Царукяну предъявлены обвинения по ряду статей, в том числе связанных с организацией мошенничества и легализацией денежных средств в особо крупном размере. Ему также вменяют мошенничество и хищение $934 тыс., незаконную охоту и причинение государству ущерба на сумму свыше $81 тыс. Позднее обвинение было дополнено статьями о вымогательстве и отмывании денег.

Кроме того, у Царукяна были изъяты Ереванский коньячно-винно-водочный комбинат "Арарат", завод "Араратцемент" и спорткомплекс "Мульти Велнес".

Прокуратура также требует конфисковать у Царукяна и связанных с ним лиц 75 объектов недвижимости, в том числе 52 квартиры в ереванском районе Нор Норк, пять квартир на улице Абовяна в центре Еревана и 11 квартир в Котайкской области. Кроме того, речь идет о рыночной стоимости еще 10 объектов имущества, 42 транспортных средствах и долях в 38 компаниях.