В Лиге чемпионов УЕФА стартовал общий этап: результаты первого дня

Стартовал общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27.

Как сообщает 1news.az, в первый игровой день состоялось девять матчей. Центральная встреча прошла в Италии, где миланский «Милан» уступил португальской «Бенфике».

Лига чемпионов УЕФА

Общий этап, I тур

16 сентября

«Арарат-Армения» (Армения) — «Спарта Прага» (Чехия) — 1:4

«Омония» (Кипр) — «Сельта» (Испания) — 1:0

«Милан» (Италия) — «Бенфика» (Португалия) — 0:2

«Байер 04» (Германия) — «Целье» (Словения) — 2:0

«Андерлехт» (Бельгия) — «Лион» (Франция) — 1:2

«Сандерленд» (Англия) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — 1:0

«Штурм» (Австрия) — «Ренн» (Франция) — 0:0

«Олимпиакос» (Греция) — «Ягеллония» (Польша) — 1:1

«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 0:0

Остальные матчи I тура общего этапа состоятся 17 сентября.