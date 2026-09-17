В Лиге чемпионов УЕФА стартовал общий этап: результаты первого дня
Стартовал общий этап Лиги чемпионов УЕФА сезона 2026/27.
Как сообщает 1news.az, в первый игровой день состоялось девять матчей. Центральная встреча прошла в Италии, где миланский «Милан» уступил португальской «Бенфике».
Лига чемпионов УЕФА
Общий этап, I тур
16 сентября
«Арарат-Армения» (Армения) — «Спарта Прага» (Чехия) — 1:4
«Омония» (Кипр) — «Сельта» (Испания) — 1:0
«Милан» (Италия) — «Бенфика» (Португалия) — 0:2
«Байер 04» (Германия) — «Целье» (Словения) — 2:0
«Андерлехт» (Бельгия) — «Лион» (Франция) — 1:2
«Сандерленд» (Англия) — «АЗ Алкмар» (Нидерланды) — 1:0
«Штурм» (Австрия) — «Ренн» (Франция) — 0:0
«Олимпиакос» (Греция) — «Ягеллония» (Польша) — 1:1
«Хапоэль» (Беэр-Шева, Израиль) — «Динамо» (Загреб, Хорватия) — 0:0
Остальные матчи I тура общего этапа состоятся 17 сентября.