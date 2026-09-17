Стали известны личности погибших в аварии на трассе Алят-Астара - ОБНОВЛЕНО

В Министерстве по чрезвычайным сиутациям (МЧС) Азербайджана раскрыли имена погибших в ДТП на 154-м километре магистрали Алят-Астара в Лянкяранском районе.

Как сообщили 1news.az в ведомстве, на место происшествия были привлечены спасатели Южного регионального центра МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в результате столкновения автомобиля Mercedes Vito с грузовиком два человека оказались заблокированными в деформированном автомобиле.

Спасатели извлекли из транспортного средства и передали по назначению тела Агаевой Гюльназ Юсуб гызы (1961 г.р.) и Насирова Замана Тарлан оглу (1997).

По факту профильные ведомства ведут расследование.

00:22

В дорожно-транспортном происшествии в Лянкяранском районе погибли два человека, еще один получил травмы.

Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, на магистрали Алят-Астара столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и грузовик Dong Feng.

Согласно информации, в аварии погибли два пассажира микроавтобуса, еще один получил травмы.

Расследование по факту продолжается.

16 сентября, 00:00

В Лянкяране микроавтобус Mercedes Vito столкнулся с грузовым автомобилем TIR.

Как сообщает Teleqraf, авария произошла на 155-м километре автомагистрали Алят–Астара.

Mercedes Vito с государственным регистрационным номером 99-SU-026, следовавший в направлении Астары, врезался в заднюю часть большегрузного автомобиля TIR, направлявшегося в Исламскую Республику Иран.

Сообщается, что в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.

К месту происшествия были привлечены спасатели Южного регионального центра МЧС. Они извлекли из автомобиля погибших, оказавшихся заблокированными внутри, и передали их соответствующим органам.

По факту происшествия проводится расследование.

Дополнительная информация будет предоставлена.