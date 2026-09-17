Стали известны личности погибших в аварии на трассе Алят-Астара - ОБНОВЛЕНО
В Министерстве по чрезвычайным сиутациям (МЧС) Азербайджана раскрыли имена погибших в ДТП на 154-м километре магистрали Алят-Астара в Лянкяранском районе.
Как сообщили 1news.az в ведомстве, на место происшествия были привлечены спасатели Южного регионального центра МЧС.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что в результате столкновения автомобиля Mercedes Vito с грузовиком два человека оказались заблокированными в деформированном автомобиле.
Спасатели извлекли из транспортного средства и передали по назначению тела Агаевой Гюльназ Юсуб гызы (1961 г.р.) и Насирова Замана Тарлан оглу (1997).
По факту профильные ведомства ведут расследование.
00:22
В дорожно-транспортном происшествии в Лянкяранском районе погибли два человека, еще один получил травмы.
Как сообщили Report в региональной группе пресс-службы МВД, на магистрали Алят-Астара столкнулись микроавтобус Mercedes Vito и грузовик Dong Feng.
Согласно информации, в аварии погибли два пассажира микроавтобуса, еще один получил травмы.
Расследование по факту продолжается.
16 сентября, 00:00
В Лянкяране микроавтобус Mercedes Vito столкнулся с грузовым автомобилем TIR.
Как сообщает Teleqraf, авария произошла на 155-м километре автомагистрали Алят–Астара.
Mercedes Vito с государственным регистрационным номером 99-SU-026, следовавший в направлении Астары, врезался в заднюю часть большегрузного автомобиля TIR, направлявшегося в Исламскую Республику Иран.
Сообщается, что в результате ДТП есть погибшие и пострадавшие.
К месту происшествия были привлечены спасатели Южного регионального центра МЧС. Они извлекли из автомобиля погибших, оказавшихся заблокированными внутри, и передали их соответствующим органам.
По факту происшествия проводится расследование.
Дополнительная информация будет предоставлена.