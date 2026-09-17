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Вниманию жителей Баку и регионов: где и когда ограничат энергоснабжение

First News Media08:15 - Сегодня
Вниманию жителей Баку и регионов: где и когда ограничат энергоснабжение

В Ясамальском районе Баку, а также в Абшеронском, Агдашском, Гёйчайском и Бардинском районах Азербайджана 17 сентября возникнут локальные перебои в электроснабжении.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут введены на время плановых ремонтных работ.

Так, в Ясамальском районе столицы отключения с 10:00 до 13:00 затронут абонентов на улицах Аббаса Мирзы Шарифзаде, Арифа Мехдиева, Наримана Нариманова, жилого комплекса Ени Ясамал-2.

В Абшеронском районе с 09:00 до 11:00 света не будет на улицах Мехти Гусейнзаде, Низами и Самеда Вургуна, а также у части абонентов на вдоль магистрали Баку - Сумгайыт.

В Агдаше с 10:00 до 14:00 перебои с электроснабжением будут наблюдаться в селах Ашагы Ляки, Булаготагы, Араб, Хапытлы, Хюшюн, Кюкяль, Гараган Сяди, Гараган Шыхлар, Орта Ляки, Овчулу и Юхары Гясиль.

В Гёйчае ограничения с 10:00 до 15:00 возникнут в селах Гызылагач, Моллагаджилы и Шякили.

В Барде на время ремонтных работ с 10:00 до 15:00 не будет света в селах Чялябиляр, Ибишли, Мяшяди, Моллалы и Нифчи.

Ограничения, как сообщалось ранее, также будут введены в некоторых селах Джалилабада и Билясувара.

"После завершения проводимых работ абоненты на указанных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - подчеркнули в ОАО "Азеришыг".

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