Трамп назвал «очень скорым» завершение конфликта России и Украины

Президент США Дональд Трамп утверждает, что украинский кризис очень скоро будет урегулирован.

Такую позицию он изложил во время выступления в штате Северная Каролина.

«Мы усердно работаем над [урегулированием между] Россией и Украиной. Я урегулировал восемь конфликтов, но самый сложный — между Россией и Украиной», — заявил Трамп, добавив, что украинский кризис, по его мнению, «провоцирует рост цен на дизельное топливо». «Но все это очень скоро закончится», — считает он.

Источник: ТАСС