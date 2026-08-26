Назван возраст самого старшего и самого младшего студентов в Азербайджане

Стали известны возрастные показатели самого старшего и самого младшего абитуриентов, зачисленных в высшие учебные заведения Азербайджана в 2026-2027 учебном году.

В этом году самый старший из поступивших в университеты имеет 58 лет, тогда как возраст самого младшего первокурсника составляет 16 лет.

Самой юной студенткой стала Гюльшан Мамедли. Она набрала 621,2 балла по итогам вступительных экзаменов и была зачислена на специальность «Стоматология» в Нахчыванский государственный университет.

Самым старшим студентом оказался Эльбрус Гусейнов. Он поступил в Азербайджанский университет архитектуры и строительства на специальность «Инженерия коммуникационных систем» в качестве суббакалавра.

Таким образом, разница в возрасте между самым младшим и самым старшим студентами, поступившими в высшие учебные заведения страны в новом учебном году, составила 42 года.

Источник: Report