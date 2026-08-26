В отношении Сержа Саргсяна избрана подписка о невыезде

Антикоррупционный комитет Армении избрал меру пресечения в виде подписки о невыезде в отношении бывшего президента страны Сержа Саргсяна.

Ограничительные меры приняты в рамках расследования уголовного дела, фигурантами которого также являются второй президент Армении Роберт Кочарян и его сын Седрак, сообщает Sputnik Армения.

По данным источников издания, в рамках этого же дела арестованы три человека, а еще один фигурант помещен под домашний арест. Среди тех, кому изменена мера пресечения на домашний арест, оказался бывший завхоз правительственных дач Арамаис Восканян, занимавший этот пост с 1999 по 2009 год.