В Армении арестовали четырех фигурантов дела в отношении Кочаряна

Суд в Ереване арестовал четырех фигурантов дела, возбужденного против бывшего президента Армении Роберта Кочаряна, сообщила пресс-секретарь антикоррупционного комитета страны Марина Оганджанян.

"В рамках уголовного производства по фактам легализации денежных средств в особо крупных размерах, злоупотребления должностными полномочиями и получения взятки в особо крупных размерах в отношении четырех из шести задержанных, включая сына бывшего президента, в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу", - заявила Оганджанян.

По ее словам, еще один обвиняемый помещен под домашний арест.

Антикоррупционный комитет во вторник заявлял, что будет добиваться ареста экс-президента Кочаряна, который сейчас проходит медобследование.

Антикоррупционный комитет Армении обвиняет Роберта Кочаряна в злоупотреблении должностными полномочиями, отмывании средств в особо крупном размере и получении взятки в особо крупном размере. Его сыну Седраку предъявлено обвинение в отмывании средств в особо крупном размере, а также в пособничестве в злоупотреблении должностными полномочиями и получении взятки в особо крупном размере.

Источник: РИА Новости