В Кремле не стали комментировать внутриполитические события в Армении

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал комментировать внутриполитические события в Армении, выразив надежду, что процессы будут происходить в строгом соответствии с законом и права всех участников будут соблюдены.

"Я не хотел бы сейчас комментировать внутриполитические события в Армении, там проходят очень сложные процессы. Можно только выразить надежду, что все, что происходит, будет осуществляться в строгом соответствии с законом и будут соблюдены права всех участников политического процесса в республике", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос на брифинге.

Источник: ТАСС