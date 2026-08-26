Нетаньяху: дипломатическое соглашение с Ираном невозможно

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху считает, что достичь мирного урегулирования с иранскими властями невозможно, сообщает в среду Al Arabiya.

"Я сомневаюсь, что можно достичь соглашения с этими людьми, с этими дикарями. Я говорю вам - мы не сможем достичь соглашения", - приводит его слова телеканал.

При этом Нетаньяху отметил, что обсуждал возможность дипломатического урегулирования с президентом США Дональдом Трампом в ходе их встречи в июле.