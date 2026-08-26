 Возле еще 10 медицинских и социальных учреждений Баку обустроены зоны посадки-высадки и стоянки такси - ФОТО | 1news.az | Новости
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Возле еще 10 медицинских и социальных учреждений Баку обустроены зоны посадки-высадки и стоянки такси - ФОТО

Феликс Вишневецкий15:22 - Сегодня
Возле еще 10 медицинских и социальных учреждений Баку обустроены зоны посадки-высадки и стоянки такси - ФОТО

Продолжается работа по созданию удобных условий для граждан, посещающих медицинские и социальные учреждения.

Еще по 10 адресам организованы места для высадки и посадки пассажиров, а также стоянки такси, сообщает 1news.az со ссылкой на AYNA.

Адреса и изменения следующие:

Места для высадки и посадки пассажиров:

- улица Джавадхана, напротив Национального офтальмологического центра имени академика Зарифы Алиевой;

- улица Исмаил-бека Гутгашинли, рядом с Бакинским центром DOST №1;

- проспект Гейдара Алиева, рядом с Бакинским центром DOST №3;

- улица Аббаса Мирзы Шарифзаде, напротив Бакинского центра «ASAN xidmət» №3;

- 9-я поперечная улица, рядом с Бакинским центром «ASAN xidmət» №5;

- улица Гусейнбалы Алиева, вблизи станции метро «Мемар Аджеми»;

- улица Физули, рядом с торговым центром «28 Mall».

Места для высадки и посадки пассажиров на автобусной полосе:

- проспект Зии Буниятова, напротив Бакинского центра DOST №4;

- улица Шамси Бадалбейли, рядом с торговым центром «28 Mall».

Место для высадки и посадки пассажиров и стоянка такси:

- улица Сулеймана Сани Ахундова, вблизи станции метро «Азадлыг Проспекти».

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