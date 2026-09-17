В Азербайджане число разводов составило более половины заключенных браков

В январе-июле 2026 года районными (городскими) отделами регистрации Министерства юстиции Азербайджана зарегистрировано 22 130 браков и 11 678 разводов.

Как сообщает Oxu.Az, об этом говорится в публикации издания Государственного комитета статистики, в которой представлены макроэкономические показатели экономического и социального развития страны за январь-август.

Отмечается, что по сравнению с аналогичным периодом 2025 года число браков в расчёте на 1 000 человек населения снизилось с 4.6 до 3.7.

Показатель разводов при этом не изменился и составил 2 на 1 000 человек населения.