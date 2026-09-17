В Лянкяране дан старт образовательной программе Yango Azerbaijan для девушек: Future Skills Academy - Lankaran - ФОТО

В Лянкяранском государственном центре профессионального образования состоялось официальное открытие «Future Skills Academy - Lankaran», бесплатной шестимесячной образовательной программы для девушек 18–25 лет из южного региона Азербайджана.

100 участниц уже прошли отбор и приступают к обучению цифровым навыкам, искусственному интеллекту, предпринимательству и другим прикладным направлениям.

Проект реализуется Yango Azerbaijan в партнерстве с Агентством инноваций и цифрового развития (İRİA), Государственным агентством по профессиональному образованию и Лянкяранским государственным центром профессионального образования.

В официальной церемонии открытия приняли участие депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде и другие почетные гости.

Практические навыки для цифровой карьеры

Обучение продлится до марта 2027 года в Лянкяранском государственном центре профессионального образования по выходным дням. Преподавательский состав сформирован из ведущих специалистов Университета ADA при экспертной поддержке менторов международной компании Yango Group и экспертов Агентства инноваций и цифрового развития (İRİA).

Программа построена вокруг навыков, которые участницы смогут применять в учебе, при поиске работы или развитии собственного проекта. Среди направлений — искусственный интеллект и VibeCoding, анализ данных, digital-маркетинг, управление проектами, дизайн, финансовая грамотность, предпринимательство, карьерная подготовка, а также туризм и hospitality с учетом возможностей Ленкоранского региона.

В рамках модуля VibeCoding участницы познакомятся с AI-инструментами, которые позволяют пройти путь от идеи до первого цифрового прототипа без классического опыта программирования. Другие модули помогут освоить работу с данными, основы создания и продвижения цифровых продуктов, разработку бизнес-идей и подготовку к выходу на рынок труда.

К финалу курса участницы разработают собственные проекты и сформируют готовое портфолио, открывающее путь к трудоустройству в технологические компании или запуску собственного дела.

Синергия государства, науки и бизнеса

Открывая мероприятие, депутат Милли Меджлиса Фариз Исмаилзаде подчеркнул стратегическую значимость развития человеческого капитала за пределами столицы:

«Когда я избирался в Милли Меджлис от Лянкярана, я поставил перед собой цель: сделать так, чтобы в регионе было как можно больше качественных образовательных и международных проектов, открывающих дорогу нашей молодежи. Сегодня благодаря государству здесь создана первоклассная инфраструктура профессионального образования, а благодаря партнерству с международной компанией Yango Group мы привлекаем лучших преподавателей и экспертов. Мы стремимся дать девушкам Лянкярана навыки, которые максимально востребованы экономикой - IT, цифровые медиа, искусственный интеллект ».

Заместитель директора Государственного агентства по профессиональному образованию Симнар Мамедов отметил растущий интерес молодежи к современным специальностям:

«Если в 2024/2025 учебном году доля женщин среди поступивших в учреждения профессионального образования по стране составляла 37%, то сегодня этот показатель достиг 40%. Но динамика Лянкяранского центра показательна вдвойне: в 2022 году девушки обучались здесь всего по 8 специальностям, а сейчас - уже по 32 направлениям, причем в 19 из них они составляют абсолютное большинство. По данным Всемирного экономического форума, именно профессиональное и практическое образование является главным инструментом преодоления глобального гендерного разрыва. Инициатива Yango Azerbaijan дает девушкам реальные возможности для финансовой самостоятельности, практическую профессию и уверенность в своем будущем».

Вклад Yango в развитие местных сообществ

Для Yango Group программа продолжает работу компании с образовательными и технологическими инициативами в Азербайджане, направленными на развитие цифровых компетенций и местных талантов. Выступая перед участницами, руководитель Yango Azerbaijan Мушвиг Гасанов обозначил ключевые ориентиры компании:

«Азербайджан — ключевой рынок для Yango Group, и мы пришли сюда как долгосрочный и надежный партнер общества. Мы убеждены: прогресс и возможности для роста не должны замыкаться только в Баку — они обязаны доходить до каждого региона. Современные технологии создают новые возможности только тогда, когда люди умеют ими пользоваться и превращать их в реальные проекты. . Уверен, что среди участниц программы в Лянкяране есть те, кто уже через несколько лет запустит собственный технологический бизнес или возглавит масштабные цифровые проекты в нашей команде».

Официальное открытие завершилось встречей участниц с экспертами и партнерами программы. Следующие месяцы будут посвящены практическим модулям и работе над проектами, а завершение Future Skills Academy — Lankaran запланировано на март 2027 года.

О Yango Group

Yango Group — международная технологическая компания, адаптирующая передовые технологии под потребности местных сообществ по всему миру. Компания развивает цифровые сервисы — мобильность, доставку, фудтех, развлечения и другие — в более чем 35 странах Африки, Латинской Америки, Европы, Ближнего Востока, Южной Азии и других регионов.