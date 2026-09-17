В Джалилабаде женщина погибла в результате падения в водяной колодец

В Джалилабадском районе произошел трагический инцидент, в результате которого погибла 73-летняя женщина.

Как сообщает 1news.az со ссылкой на АПА, происшествие произошло в селе Учтепе.

По имеющейся информации, местная жительница Малейка Мамедова, 1953 года рождения, упала в водяной колодец, расположенный во дворе ее дома.

Женщина получила смертельные травмы и скончалась в результате происшествия. По факту случившегося проводится расследование.