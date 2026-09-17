Европейский парламент позиционирует себя как один из ключевых институтов европейской демократии — площадку, где обсуждаются вопросы прав человека, верховенства закона, прозрачности и ответственности государственных институтов.

На протяжении последних лет именно эти темы занимают заметное место и во внешнеполитической деятельности данного органа Евросоюза, в том числе в отношении стран Южного Кавказа.

Однако за громкими заявлениями о демократических ценностях все чаще возникает неудобный вопрос, насколько последовательно сам Европарламент следует тем принципам, соблюдения которых требует от других? В последние годы европейская общественность стала свидетелем целого ряда коррупционных скандалов, связанных с депутатами и бывшими депутатами Европарламента, подозрениями во взяточничестве, иностранном влиянии и попытках приобрести политическую лояльность.

На этом фоне особое внимание вызывает избирательность политической активности Европарламента. Пока одни государства становятся объектами жесткой критики и многочисленных резолюций, в отношении других европейские структуры демонстрируют значительно более благожелательный подход. Особенно отчетливо эта проблема проявляется в отношении Азербайджана и Армении, где позиция Европарламента на протяжении многих лет вызывает резкую реакцию Баку.

Именно сочетание коррупционных скандалов внутри самого Европарламента и его последовательной политической антиазербайджанской линии заставляет вновь обратиться к вопросу о том, насколько объективным и беспристрастным является этот институт в своих оценках.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подверг жесткой критике Европарламент, связав его отношение к Азербайджану с проблемой коррупции и политической предвзятости. Выступая на встрече с участниками международных конференций в Баку 15 сентября, он заявил: «Европейский парламент – это логово коррупционеров. Я говорю это со всей ответственностью – Европейский парламент является логовом коррупционеров».

Президент также напомнил о коррупционном деле, в котором фигурировала бывший вице-президент Европарламента, депутат из Греции Ева Кайли: «Из дома вице-президента изъяли чемоданы с миллионами долларов, но все это замяли. Словно и не было этого. Ее имя известно, это депутат из Греции. Сколько лет прошло с тех пор? Какие-либо меры были приняты против нее? Нет! Она была привлечена к ответственности? Нет! Была арестована? Нет! Она была освобождена», - сказал азербайджанский лидер.

Высказывание Ильхама Алиева прозвучало на фоне действительно серьезной истории коррупционных расследований вокруг Европарламента.

«Катаргейт»: деньги, влияние и бывший вице-президент

Наиболее известным стал так называемый «Катаргейт», разразившийся в декабре 2022 года. Бельгийские правоохранительные органы расследовали предполагаемую коррупцию, отмывание денег и участие в преступной организации, связанную с попытками иностранных субъектов повлиять на решения Европарламента. В числе фигурантов оказалась Ева Кайли, занимавшая тогда пост одного из вице-президентов Европарламента. Сам Европарламент впоследствии прекратил ее полномочия вице-президента — за это проголосовали 625 депутатов при одном голосе против и двух воздержавшихся.

Особое внимание привлекли обнаруженные в ходе обысков наличные деньги. По сообщениям бельгийских СМИ, в домах Кайли и бывшего депутата Европарламента Пьера Антонио Пандзери, а также у отца Кайли было обнаружено в общей сложности более 1,5 млн евро наличными. При этом около 600 тыс. евро находилось в доме Пандзери.

Другими заметными фигурантами стали бывшие депутаты Марк Тарабелла и Андреа Коццолино. В 2023 году Европарламент лишил их парламентского иммунитета по запросу бельгийских властей. В документах самого Европарламента говорится, что следствие подозревало Тарабеллу в получении денежных выплат в обмен на поддержку определенных позиций, а Коццолино — в участии в договоренности по защите интересов третьих государств в Европарламенте.

Показательно и то, что дело не исчезло из европейской повестки спустя несколько лет. В феврале 2026 года Апелляционный суд Брюсселя подтвердил законность и беспристрастность следственной стадии «Катаргейта» после жалоб защиты на действия следствия.

Новый скандал — Huawei

Еще более показательно, что уже после «Катаргейта» Европарламент оказался в центре нового коррупционного расследования. В марте 2025 года бельгийская полиция провела 21 обыск в Бельгии и Португалии в рамках дела о предполагаемом подкупе, связанном с лоббистской деятельностью китайской Huawei. Расследование касалось предполагаемой передачи денег, подарков, оплаты поездок и других выгод с целью повлиять на политические позиции и решения в европейских институциях.

18 марта 2025 года бельгийская прокуратура сообщила, что пять человек получили обвинения: четверым вменялись активная коррупция и участие в преступной организации, пятому — отмывание денег. Европарламент, со своей стороны, заявил о сотрудничестве с бельгийскими властями.

Именно этот скандал оказался особенно символичным для дискуссии о прозрачности Европарламента: обыски и задержания произошли практически одновременно с очередным голосованием по резолюции против Азербайджана.

Азербайджанская тема: последовательность резолюций

Вместе с тем сама последовательность решений Европарламента позволяет понять, почему Баку говорит о политической предвзятости.

В марте 2024 года Европарламент принял резолюцию о более тесных связях ЕС с Арменией и необходимости мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном. Документ был принят 504 голосами против 4 при 32 воздержавшихся. В нем парламент поддержал углубление сотрудничества с Арменией, деятельность миссии ЕС в Армении и призвал быть готовым к санкциям против лиц, которые, по его оценке, угрожают суверенитету и территориальной целостности Армении.

В октябре 2024 года последовала отдельная резолюция о ситуации в Азербайджане, правах человека и отношениях с Арменией. В документе парламент вновь сослался на свои предыдущие резолюции по Армении и Азербайджану и выдвинул ряд требований к Баку.

Наконец, 13 марта 2025 года Европарламент принял резолюцию о задержанных в Азербайджане лицах армянской национальности, включая бывших главарей армянского сепаратистского режима в Карабахе. Документ был принят 523 голосами против 3 при 84 воздержавшихся. В нем содержались требования об освобождении армянских заключенных, призыв к возможным санкциям против азербайджанских должностных лиц и предложение увязать дальнейшие отношения ЕС и Азербайджана с рядом политических условий.

Таким образом, тезис о том, что Европарламент в последние годы занимает жесткую линию в отношении Баку, имеет под собой документальную основу.

Позиция Ильхама Алиева

Именно в этом ключе следует воспринимать заявление президента Ильхама Алиева: «Европейский парламент всегда оказывал поддержку стране-оккупанту Армении, и так обстоит дело и сегодня». Данная оценка принципиально отражает многолетнюю ангажированную и предвзятую политику европейских институтов по отношению к Азербайджану.

Обоснованная критика законодательного органа ЕС со стороны Азербайджана строится на двух неоспоримых фактах. С одной стороны, Европарламент демонстрирует открытую политическую предвзятость, систематически занимая одностороннюю проармянскую позицию и игнорируя международное право. С другой стороны, налицо явная институциональная деградация: на фоне постоянных нападок на Баку сам Европарламент погряз в беспрецедентных коррупционных скандалах с участием действующего и бывшего руководства, окончательно утратив моральное право выступать в роли арбитра.

В конечном счете вопрос заключается не только в отдельных скандалах. Он касается доверия к институту, который активно оценивает соблюдение принципов демократии, верховенства права и прозрачности в других странах. Если внутри самого института регулярно возникают расследования о возможной продаже политического влияния, это неизбежно становится предметом публичной критики и требует от самого Европарламента максимально убедительных механизмов прозрачности и подотчетности.

Именно поэтому слова Ильхама Алиева о «логове коррупционеров» следует рассматривать прежде всего как жесткую политическую оценку на фоне конкретных, документально подтвержденных коррупционных расследований. Дискуссия на эту тему еще больше актуализируется на фоне периодически разгорающихся коррупционных скандалов, безнаказанности замешанных в этом депутатов и регулярно принимаемых против Азербайджана резолюций.