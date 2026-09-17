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Ильхам Алиев принял руководящих лиц по безопасности стран-членов ОТГ - ФОТО

First News Media11:58 - Сегодня
Ильхам Алиев принял руководящих лиц по безопасности стран-членов ОТГ - ФОТО

17 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял Генерального секретаря Организации тюркских государств (ОТГ) Кубанычбека Омуралиева, генерального секретаря Совета национальной безопасности Турецкой Республики Окая Мемиша, секретаря Совета безопасности при Президенте Республики Узбекистан Виктора Махмудова, секретаря Совета безопасности Кыргызской Республики Адилета Орозбекова, заместителя председателя Совета безопасности Республики Казахстан Аиду Балаеву, советника Премьер-министра Турецкой Республики Северного Кипра Мехмета Агу.

Об этом распространила информацию пресс-служба Президента Азербайджана.

Глава государства выступил на мероприятии.

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