Руководство PASHA Real Estate Group встретились с Премьер-министром Черногории по повестке инвестиций и развития туризма - ФОТО

Представители руководства “PASHA Real Estate Group” встретились с Премьер-министром Черногории Милойко Спаичем.

В ходе встречи стороны обсудили развитие туризма и туристической инфраструктуры, инвестиционный климат в стране, а также дальнейшую роль курорта “Portonovi” в укреплении позиций Черногории как международного туристического направления.

“PASHA Real Estate Group” на встрече представляли Эльчин Гадимов, коммерческий директор и генеральный директор международных проектов, и Мэтт Балчик, директор по гостиничному бизнесу. Стороны также обсудили растущую привлекательность Черногории для международных инвесторов по мере продвижения страны к членству в Европейском союзе и подчеркнули важность дальнейшего взаимодействия государственного и частного секторов для поддержки долгосрочных инвестиций.

Представители руководства “PASHA Real Estate Group” отметили: ”Черногория является важным рынком для “PASHA Real Estate Group”, а наши инвестиции в Portonovi отражают долгосрочную уверенность Группы в стране и её потенциале. Мы высоко ценим поддержку Правительства Черногории и благодарны за условия, которые позволяют Группе успешно развиваться и осуществлять свою деятельность в стране. Мы намерены и в дальнейшем вносить свой вклад в развитие Portonovi и сохранение его позиций как одного из ведущих проектов класса люкс в регионе.

Portonovi, флагманский проект “PASHA Real Estate Group” на Адриатическом побережье, объединяет отель класса люкс “One&Only Portonovi”, отмеченную международными наградами яхтный причал “Portonovi Marina”, премиальные резиденции и виллы, рестораны, а также объекты для отдыха и досуга в рамках единого прибрежного комплекса. Проект является одним из крупнейших проектов с иностранными инвестициями в Черногорию и способствует развитию сегментов премиального туризма и недвижимости в стране.

По завершении встречи представители “PASHA Real Estate Group” поблагодарили Премьер-министра Милойко Спаича и Правительство Черногории за оказываемую поддержку и вновь подтвердили долгосрочную приверженность Группы деятельности в Черногории.

О компании "PASHA Real Estate Group"

"PASHA Real Estate Group", входящая в состав "PASHA Holding", специализируется на инвестициях в недвижимость, девелопменте, строительстве, стратегическом управлении и эксплуатации активов. География деятельности компании охватывает Азербайджан, Турцию, Грузию, Узбекистан, Черногорию и США. Портфолио группы включает элитные отели, курорты мирового класса, торговые комплексы, премиальную жилую недвижимость и многофункциональные проекты. Следуя принципам качества, надежности и клиентоориентированности, "PASHA Real Estate Group" стремится формировать новые отраслевые стандарты и обеспечивать устойчивый рост стоимости своих активов на международном уровне.

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