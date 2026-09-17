Милли Меджлис обсуждает соглашение о воздушном сообщении с Монголией

Соглашение о воздушном сообщении между Азербайджаном и Монголией, которое создаст правовую основу для перевозки пассажиров, багажа, грузов и почты между двумя странами, вынесено на обсуждение в Милли Меджлисе.

Как сообщает Report, документ рассмотрен на сегодняшнем заседании парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству. Соглашение было подписано 6 мая 2026 года в Лейпциге.

Документ определяет порядок организации международного воздушного сообщения по согласованным маршрутам и регулирует деятельность назначенных сторонами авиакомпаний. Каждая страна предоставляет другой право выполнять полеты над своей территорией без посадки, совершать остановки в некоммерческих целях, а также осуществлять перевозки по маршрутам, указанным в приложении к соглашению.

Стороны подтверждают международные обязательства по предотвращению незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации и обязуются оказывать друг другу помощь при возникновении таких угроз. Документ регулирует взаимное признание сертификатов и лицензий, консультации по вопросам безопасности и проверки воздушных судов на перроне.