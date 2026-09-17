В Азербайджане уничтожили 22,6 килограмма японской соли - ФОТО

В Азербайджане уничтожили партию морской соли с пряностями, импортированной из Японии, после выявления несоответствия установленным требованиям безопасности пищевой продукции.

Как сообщает 1news.az, в ходе контрольных мероприятий специалисты Агентства пищевой безопасности отобрали образцы продукции для лабораторного исследования. Речь идет о спеченной морской соли с пряностями под товарным знаком «Aranami Samurai Salt», ввезенной в страну компанией «PTP AZEL».

По результатам проведенных испытаний установлено, что содержание йода в продукции не соответствует установленной норме и оказалось ниже требуемого уровня.

В связи с выявленным нарушением в отношении продукции были приняты предусмотренные законодательством меры. Партия соли общей массой 22,6 килограмма признана непригодной для употребления и уничтожена.