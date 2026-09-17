Бывает так, что внешне благородной вывеской гуманитарных инициатив, образовательных программ и элитных клубов скрывается жесткая прагматичная реальность, а за казалось бы респектабельным образом мецената и руководителя международных проектов кроется история намного сложнее.

Вероника Зонабенд – женщина, которая десятилетиями находилась рядом с военным преступником Рубеном Варданяном - вначале как супруга и бизнес-партнер, затем как человек, на которого после его отказа от российского гражданства и незаконного переезда в Карабах были оформлены значительные активы, а после ареста Варданяна - как лицо, взявшее на себя управление совместными проектами и возглавившее международную кампанию семьи в его поддержку.

Открытые реестры, судебные документы, санкционные базы и международные финансовые расследования позволяют проследить эту трансформацию: от семейных фондов и образовательных инициатив до компаний с миллиардными оборотами, офшорных цепочек, многомиллиардных судебных требований и структур, созданных или переоформленных уже в период санкционного давления.

Именно эта корпоративная траектория ставит вопрос о реальной роли Зонабенд в сохранении и перераспределении финансового наследия Варданяна - и о том, где заканчивается благотворительный фасад и начинается управление активами, происхождение и движение которых становились предметом международных расследований.

Чтобы понять, как Зонабенд оказалась в центре этой серой системы, необходимо вернуться к началу ее профессионального пути - задолго до того, как ее имя стало неразрывно связано с бизнесом, фондами и проектами Варданяна.

Эволюция прикрытия: от оффшоров к спешной релокации

На самом деле Вероника Зонабенд вовсе не сторонний филантроп, а ключевой архитектор и операционный управляющий теневой финансовой инфраструктуры, выстроенной ее Рубеном Варданяном. После его ареста именно она замкнула на себе многомиллиардные потоки, обнажив изнанку глобальных оффшорных схем.

Небольшое отступление: Зонабенд и Варданян поженились в 1994 году, у них четверо детей. Их сын Давид Варданян в 2016 году проходил «военную службу» в составе террористических формирований на оккупированных в то время территориях Азербайджана. За месяц до Апрельских боев был «демобилизован» под предлогом «перелома ноги».

Вместе с мужем Зонабенд активно инвестировала в образовательные и благотворительные проекты через фонды RVVZ и IDeA, а также была представлена в руководстве организации Teach for Armenia, UWC International и Американского университета Армении, отмечает портал Faktyoxla.

В 2014 году она сыграла важную роль в открытии международной школы в армянском Дилижане (Dilijan College) и возглавляла ее совет директоров, а в 2020 году запустила клубное пространство Noôdome в Москве. Награждена орденом «Дружбы» указом президента Армении.

Корпоративная сеть и следы санкций за филантропическим фасадом Вероники Зонабенд

Открытые данные и сведения из реестров показывают, что Вероника Зонабенд является одним из ключевых лиц, управляющих активами обширной финансово-промышленной империи, принадлежащей ее супругу Рубену Варданяну, увязая тем самым в крупной коррупционной трясине и замешана в серьезных экономических преступлениях. Находящиеся под ее прямым контролем компании (например, обладающий активным оборотом «ЭРВЕЗ» или созданный в специальном административном районе Калининграда «Диджимаркет»), помимо официальных гигантских оборотов или отрицательных балансов, служат механизмами ухода от санкционного давления и перераспределения активов, отмечается в материале ресурса.

Существование этих структур и номинальных руководителей, зарегистрированных по одному и тому же юридическому адресу (Москва, Романов переулок, дом 4), подтверждает, что они управляются из единого корпоративного центра (Q-Group / Семейный офис Варданяна).

Хотя такие масштабные проекты, как UWC Dilijan College, фонды «IDeA» и «RVVZ», преподносятся как гуманитарные и образовательные инициативы, критики и журналисты-расследователи подчеркивают, что эти структуры используются для легализации капитала или защиты имиджа (PR), будучи связанными с глобальными оффшорными схемами и отмыванием денег вроде «Troika Laundromat».

Переплетение бизнес-портфеля Зонабенд с ее благотворительной деятельностью на самом деле является неотъемлемой частью сложного механизма, выстроенного для удержания подсанкционного капитала в глобальной системе.

В расследовании Faktyoxla были прояснены детали преступной сети, действовавшей под руководством Зонабенд.

Компании и проекты, о которых пойдет речь ниже, функционировали в периоды работы масштабного механизма отмывания денег Варданяна. Поскольку в открытых источниках имеется достаточно информации об этих организациях, мы лишь обобжим картину, кратко рассмотрев их транзитную и защитную роль в том глобальном финансовом обороте.

Благотворительный фонд «RVVZ Family Foundation» (Ruben Vardanyan and Veronika Zonabend Foundation)

В открытых источниках позиционируется как семейный филантропический фонд. Полные сведения о юридических холдингах, оффшорных компаниях и бенефициарах в публичных реестрах не раскрыты.

Согласно открытым данным, структура выглядит следующим образом:

Учредитель: Вероника Зонабенд

Вероника Зонабенд Президент: Рубен Варданян

Рубен Варданян Цель: долгосрочное управление семейными проектами в сфере благотворительности и устойчивого развития (образование, гуманитарная сфера, региональное развитие).

Фонд RVVZ работал в связке с другими структурами, связанными с четой и партнерами:

По своему описанию это классическая модель семейного фонда. Активы и проекты управляются по логике подконтрольного семье фонда/траста, а коммерческие активы (после продажи «Тройки Диалог» и т. д.) переданы в структуры отдельного холдинга и семейных трастов (family trust) (Forbes). Благотворительная деятельность фонда велась по линии RVVZ — IDeA — Scholae Mundi.

В некоторых бизнес-каталогах указан московский адрес и в настоящее время не функционирующий сайт rvvzfoundation.org, перенаправляющий на rubenvardanyan.info. Точная юрисдикция (российский это фонд или зарубежный) документально не оформлена до конца. Кроме того, в открытых источниках отсутствуют полный текст устава фонда, официальная выписка со списком членов правления, список бенефициаров, данные о связанных с ним оффшорных компаниях и точное распределение активов.

Короче говоря, RVVZ Family Foundation - это благотворительный «зонтик» семьи Зонабенд и Варданяна, входящий в ту же экосистему, что и IDeA, Scholae Mundi и UWC Dilijan. Управление же коммерческим благосостоянием находится на уровне отдельных семейных трастов/холдингов. Более глубокие схемы просматриваются лишь через внутренние документы, выписки из реестров или утечки файлов.

Фонд «Школы Мира» (Российская Федерация, ИНН 7730183783, ОГРН 1107799008217)

Фонд был учрежден в 2009–2010 годах, его президентом и официальным руководителем выступала Вероника Зонабенд.

Фонд управляет международными образовательными проектами, включая финансирование школы UWC Dilijan в Армении и различных образовательных стипендий. Платформа Scholae Mundi работает в интеграции с зарегистрированными в США и Армении Гуманитарной инициативой «Аврора» и фондами IDeA. В этом контексте прибывающим из стран Ближнего Востока (Сирия, Ирак, Ливан, Иордания, Египет) студентам-беженцам выплачиваются стипендии «Aurora Gratitude Scholarships».

Согласно официальным государственным реестрам (на основе данных «Руспрофиль» и «ЗаЧестныйБизнес»), эта организация в настоящее время является действующим юридическим лицом. Фонд не находится в процессе банкротства или ликвидации.

Фонд «IDeA» (Initiatives for Development of Armenia)

Это фонд, обеспечивающий размещение в Армении крупных средств, поступающих из-за рубежа под видом пожертвований. Международные критики и исследователи также отмечают, что семья Варданян инвестировала часть гигантского капитала, заработанного через «Тройку» или поступившего из оффшоров, в эти благотворительные и имиджевые (PR) проекты.

10 октября 2015 года на территории оккупированного в прошлом Аскеранского района Азербайджана с участием главаря марионеточного режима Бако Саакяна, других представителей сепаратистского образования и Рубена Варданяна был официально заложен фундамент и объявлен старт проекта «Artsakh Eco-Village» («Эко-деревня»). Официально заявлялось, что для начального этапа проекта предусмотрены инвестиции в размере 20 миллионов долларов США. Официальным исполнителем проекта выступал упомянутый фонд IDeA (Initiatives for Development of Armenia), принадлежавший чете Рубена Варданяна и Вероники Зонабенд.

Интересные моменты: документ о санкциях против Зонабенд

Бизнес-деятельность Вероники Зонабенд можно разделить на два этапа: до и после ареста Рубена Варданяна. Анализ показывает, что лишь малая часть существовавших в эти периоды компаний сохранила свою деятельность, в то время как подавляющее большинство было внезапно ликвидировано.

Дело в том, что в период отказа Варданяна от российского гражданства в 2021 году его обширная бизнес-сеть была переписана на имя его супруги. Более того, подавляющее большинство компаний было ликвидировано или трансформировано. Именно поэтому составление полного списка управляемых Зонабенд компаний и проектов представляло определенные трудности. В результате расследования в базе OpenSanctions обнаружен список всех компаний, принадлежавших Зонабенд и находившихся под ее руководством.

Это не личный криминальный список Зонабенд, а срез «активов и долей» из российской ЕГРЮЛ в базе санкций/комплаенса. В этом источнике имеется пометка Sanction ownership or control, что указывает на Украину как инициатора санкций.

Что касается санкций, введенных против Вероники Зонабенд в Украине, то обнаруженный документ выглядит следующим образом:

В обосновании указано: «Является членом семьи физического лица — Рубена Карленовича Варданяна, имеющего тесные связи с режимом, который в нарушение уставных документов ООН, готовит и ведет захватническую войну против Украины, совершая в ее рамках преступления против человечности и осуществляя геноцид против украинского народа. Осуществляет коммерческую деятельность в секторах экономики, обеспечивающих доходную часть бюджета Российской Федерации и несущих ответственность за войну в Украине, то есть являющихся источником доходов для ведения войны. Таким образом, субъект несет ответственность за материальную или финансовую поддержку действий, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».

На платформе поиска и анализа законодательства, нормативных актов, судебных решений и правовых документов Украины ips.ligazakon приведено толкование правил санкций, примененных к Веронике Зонабенд:

блокирование активов — временное лишение права пользоваться и распоряжаться активами, принадлежащими физическому или юридическому лицу, а также активами, в отношении которых такое лицо может прямо или косвенно (через других физических или юридических лиц) совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения ими;

ограничение (полное прекращение) торговых операций;

ограничение, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины (полное прекращение);

предотвращение вывода капиталов за пределы Украины;

прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств;

аннулирование или приостановление лицензий и иных разрешений на осуществление определенного вида деятельности, в том числе аннулирование или приостановление специальных разрешений на пользование недрами;

запрет на участие в приватизации, аренде государственного имущества резидентами иностранных государств и лицами, которые прямо или косвенно контролируются резидентами иностранного государства или действуют в их интересах;

запрет или ограничение (полный запрет) захода иностранных невоенных судов и военных судов в территориальное море Украины, ее внутренние воды, порты, а также залета воздушных судов в воздушное пространство Украины или посадки на территории Украины;

запрет на выдачу разрешений, лицензий Национального банка Украины на инвестирование в иностранное государство, размещение валютных ценностей на счетах и вкладах на территории иностранного государства;

прекращение выдачи разрешений, лицензий на ввоз валютных ценностей на Украину или их вывоз с Украины, а также ограничение выдачи наличных средств по платежным картам, эмитированным резидентами иностранного государства;

запрет на передачу технологий, прав на объекты интеллектуальной собственности;

лишение государственных наград Украины, других форм почетных званий и наград;

запрет на приобретение в собственность земельных участков.

Факты о компаниях из документов OpenSanctions, в которых Вероника Зонабенд имеет официальную долю владения или управления (или доля владения завершилась в недалеком прошлом):

1. МКООО «Диджимаркет» (МКООО «Диджимаркет»)

Зарегистрирована в 2026 году, доля В. Зонабенд указана как 100%. Согласно документам, единственным владельцем и генеральным директором компании является Вероника Зонабенд. Уставный капитал после конвертации из иностранной валюты оформлен в размере 275 317 рублей. Компания зарегистрирована в Калининградской области в Специальном административном районе (внутренняя оффшорная зона России) в качестве официальной Международной компании с ограниченной ответственностью (МКООО). Актив является имущественным.

Сразу после регистрации, в 2026 году, компания предъявила огромный долговой иск на сумму 5,1 млрд рублей (около 64 млн долларов США) к ООО «Автоконцепт КО» в связи со старыми кредитными задолженностями по строительству отеля DoubleTree by Hilton в Москве. В корпоративных расследованиях этот шаг критикуется как схема судебной легализации оффшорных средств.

Так, согласно судебным документам, по первоначальному кредиту (займу) в размере 35 млн долларов, выданному в 2013 году оффшорной компанией Рубена Варданяна Digimarket Holdings Limited, за счет накопившихся процентов и штрафов общая сумма задолженности достигла 5,1 млрд рублей.

ООО «Автоконцепт КО» подало в суде встречный иск и защитный документ, полностью разоблачающий всю юридическую цепочку партнерства. «Автоконцепт КО» доказало в суде, что структуры Варданяна с целью ухода от международных санкций, введенных против России, и российского внутреннего валютного контроля незаконно передавали права требования по долгам из оффшора в оффшор, а затем в спешном порядке — другим операторам (упоминающимся в процессе подставным компаниям «TI DI ADVISORS LTD» и «EXCELSIOR FINANCIAL INC»).

Сторона защиты потребовала признать договоры уступки прав требования полностью недействительными и фиктивными, аргументируя это тем, что данные исковые требования являются не чем иным, как операцией искусственной легализации средств сети «Тройка».

Масштаб дела и подозрения в выводе капитала за рубеж оказались настолько велики, что в процесс в качестве третьего лица официально вмешалась Прокуратура города Москвы. Суд, сославшись на финансовую мобильность подсанкционных лиц, частично заблокировал иски Зонабенд с оффшорным следом.

Официальные цифры и документы полностью подтверждают подозрения: Зонабенд управляет подсанкционным капиталом семьи Варданяна через «клуб» с отрицательным балансом, но миллиардными оборотами («Эрвез») и фиктивную истцовую компанию («Диджимаркет»), созданную в специальной зоне для вывода денег из оффшора.

2. ООО «Кью Кэпитал» («Q Capital») — действует с 2022 года

Находится в списке компаний с санкционным риском.

В 2022 году, когда Рубен Варданян незаконно переехал в Карабах, он официально переписал свои официальные активы в России на имя супруги, чтобы скрыть их от санкций и юридического преследования. В тот период компания «Кью Кэпитал» выполняла функцию официального доверительного управляющего огромным финансовым портфелем семьи Варданян в России.

Через эту компанию Варданян осуществлял скрытое управление в качестве первичного инвестора в российском гиганте ПАО «КАМАЗ» (косвенно через 3,5% доли) и в гремевшем в России проекте электромобиля «Атом» (Кама). На фоне санкционного давления и ареста Варданяна в 2024–2025 годах «Кью Кэпитал» в спешном порядке продала доли в этих проектах сторонним лицам, выведя капитал за рубеж.

3. ООО «Эрвез» (ООО «Эрвез»)

Согласно самым официальным данным Федеральной налоговой службы РФ (ЕГРЮЛ) и судебной системы по состоянию на сентябрь 2026 года, Общество с ограниченной ответственностью «ЭРВЕЗ» (ИНН 7704488250) продолжает активную деятельность. Зарегистрировано 17 апреля 2019 года.

Компания фактически является юридическим управляющим элитного и закрытого бизнес-клуба «Noôdome», расположенного в Москве (в Романове переулке). Согласно официальной налоговой отчетности России (данные Checko/Руспрофиль), при всего 135 сотрудниках в 2025 году компания задекларировала 1,1 млрд рублей выручки и 434,4 млн рублей чистой прибыли.

Под прикрытием элитного клуба эта структура играла роль убежища для прогона крупных объемов теневых корпоративных средств. Если в 2024 году компания завершила год с чистым убытком в 319 млн рублей, то в 2025 году внезапно отчиталась о чистой прибыли в 434,4 млн рублей. Такой резкий переход от убытков к прибыли за один год оценивается финансовыми аналитиками как искусственная легализация средств.

Самый примечательный момент заключается в том, что чистые активы ООО «ЭРВЕЗ» составляют минус 1,3 миллиарда рублей. В официальном аудиторском заключении записано: «Активы компании не покрывают ее обязательства (долги)». Это означает, что кредиторская задолженность компании официально превышает 372 миллиона рублей, и фактически она находится в состоянии банкротства. На фоне столь колоссального отрицательного баланса миллиардные обороты, разумеется, являются следом теневых перетоков капитала.

Владельцем 100% доли компании (при уставном капитале 100 тыс. рублей) до сих пор остается Вероника Феликсовна Зонабенд. 24 февраля 2026 года она покинула этот пост. Новым официальным генеральным директором компании стал Фонталин Евгений Михайлович.

4. ООО «ПрофМ» — действует с 2024 года

Одним из учредителей является В. Зонабенд.

Основной вид деятельности - управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение. Перешедшая под управление супруги после ареста Варданяна компания в период 2024–2026 гг. участвовала в 29 различных коммерческих и долговых судебных процессах в арбитражных судах РФ. В отношении компании официально возбуждено четыре исполнительных производства из-за неоплаты долгов и нарушения условий договоров. В 2024 году годовой оборот составил 1,3 миллиарда рублей.

5. БФ «Рубикон времени» (BF Rubikon Vremeni) — действует с 2026 года

Адрес совпадает с другими структурами Варданяна/Зонабенд (Романов переулок, 4). Это новый благотворительный фонд, спешно открытый Вероникой Зонабенд летом 2026 года. Считается очередной «укрывной» структурой, созданной с целью обеспечения внутреннего оборота средств в России под видом гуманитарной деятельности после того, как другие оффшорные проекты семьи попали под санкционную блокаду.

6. ООО «НОВАГРО» (ИНН 7706083019)

Существующая с 1993 года компания-«пустышка» (с кодом деятельности по исследованию конъюнктуры рынка), директор — Ваградян Самвел Ваникович, предыдущий учредитель — Северилов Андрей Владимирович. Имеется отметка о санкционном контроле.

7. ООО «ЛАВР»

Ресторанный бизнес (99,8% принадлежит Зонабенд), директор — Бутюгин Михаил Александрович, в январе 2026 года находился в процессе ликвидации.

8. ООО «ФЕНИКС ГРУПП» (ИНН 7704490442)

С сентября 2023 года назначен ликвидатор (Мудрова Ольга Владимировна), то есть компания больше не функционирует.

9. ООО «АВИАТОР»

Одна из внезапно ликвидированных в 2026 году компаний. Зарегистрирована 3 февраля 2021 года. Основным видом деятельности было предоставление напитков. Основным владельцем 75% доли (75 тыс. рублей) была Шахинян Гоар Зориковна (генеральный директор), 25% доли (25 тыс. рублей) принадлежали Зонабенд Веронике Феликсовне. Согласно официальным данным реестра, компания была официально ликвидирована 26 июня 2025 года.

10. Галерея «Времена Года» (Москва, Кутузовский проспект)

Этот гигантский люксовый торговый центр также вошел в совместный имущественный портфель семьи Варданян. Компания «ProfM» напрямую владеет долей в основном эксплуатационном управлении этого премиального объекта.

Название объекта фигурирует в судебных документах в связи с ужасным происшествием в июле 2023 года, когда в торговом центре произошел прорыв трубы с кипятком, повлекший гибель 4 человек. В начатых после той трагедии судебных разбирательствах (завершившихся в апреле 2025 года приговором к 4 годам лишения свободы для главного инженера Евгения Боткина) структуры субподрядчика «ProfM» прямо упоминались в материалах дел как ответчики по материальным искам ввиду упущений в цепи технической безопасности и управления.

Официальные судебные архивы доказывают, что компания Зонабенд с выручкой в 1,8 млрд рублей («ProfM») привлекалась в качестве ответчика в арбитражных судах как по вопросам внутреннего коммерческого и арендного управления бизнес-центром «Романов Двор», так и по искам о возмещении многомиллионного морального и материального ущерба от смертельного ЧП на объекте «Времена Года».

Расследование доказало, что для сокрытия этих миллиардов долларов и заметания следов Варданян создал десятки «компаний-оболочек» (shell companies), не имеющих никакой реальной бизнес-деятельности и существующих лишь на бумаге.

Отметим, что многие встреченные нами в списке компании зарегистрированы по одному адресу — Москва, Арбат, Романов переулок, дом 4, который является офисным комплексом семьи Варданян/Зонабенд.

Поспешный трансфер активов и ликвидация компаний - причины

Подавляющее большинство компаний из указанного списка были ликвидированы в период с 2023-го по 2026 год, либо Зонабенд отказалась от учредительства в них. С юридической точки зрения такого рода массовые ликвидации обычно происходят с целью уклонения от налоговых проверок, заметания финансовых следов или перевода «фантомных» структур в статус недействующих после завершения незаконного денежного оборота.

В опубликованной в российской прессе 1 октября 2023 года статье («Что осталось в России у бывшего государственного министра Карабаха и миллиардера Рубена Варданяна?») приводились данные о том, что досталось В. Зонабенд от мафиози и финансового махинатора Варданяна.

По данным базы «СПАРК-Интерфакс», после отказа от российского гражданства и переезда в Карабах Варданян передал весь свой российский бизнес в доверительное управление компании «Кью капитал». Ее уставный капитал составлял 4,5 млрд рублей, а прошлогодняя выручка — 800 млн рублей. Владельцы: оффшор «TD Advisors» и супруга Варданяна Вероника Зонабенд.

В целом Рубен Варданян передал под контроль компании «Кью Капитал» доли в нескольких компаниях:

20% в «Автоинвест» — управляющая холдингами компания. По состоянию на декабрь 2021 года была держателем 23,54% акций «КАМАЗа». Согласно бухгалтерской отчетности, в 2022 году ее расходы составили почти минус 3,5 млрд рублей на фоне нулевой выручки, а чистые активы снизились с 16 до 13 млрд рублей.

— управляющая холдингами компания. По состоянию на декабрь 2021 года была держателем 23,54% акций «КАМАЗа». Согласно бухгалтерской отчетности, в 2022 году ее расходы составили почти минус 3,5 млрд рублей на фоне нулевой выручки, а чистые активы снизились с 16 до 13 млрд рублей. По 60% в «Филгуд» (благотворительная инфраструктура) и «Бюро дополненной реальности» . Это консалтинговая группа «Philin», оказывающая российским благотворительным НКО юридические, финансовые, GR-, HR- и грантовые услуги, сопровождение, прохождение проверок и превенцию рисков. У нее есть патент на «систему интеллектуализации финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих организаций с модулем шаблонизации на базе нейросетей». Совокупная «грязная» выручка составляет примерно 150 млн рублей в год при копеечной чистой прибыли.

(благотворительная инфраструктура) и . Это консалтинговая группа «Philin», оказывающая российским благотворительным НКО юридические, финансовые, GR-, HR- и грантовые услуги, сопровождение, прохождение проверок и превенцию рисков. У нее есть патент на «систему интеллектуализации финансово-хозяйственной деятельности некоммерческих организаций с модулем шаблонизации на базе нейросетей». Совокупная «грязная» выручка составляет примерно 150 млн рублей в год при копеечной чистой прибыли. 33% в «Импакт будущее» — международная компания «Global Venture Alliance», реализующая проекты в сфере корпоративных инноваций, акселерации стартапов и управляющая венчурными фондами. Создана три года назад и уже принесла владельцам 20 млн рублей убытка. В бизнесе выявлено нарушение: имя генерального директора указано как недействительное.

— международная компания «Global Venture Alliance», реализующая проекты в сфере корпоративных инноваций, акселерации стартапов и управляющая венчурными фондами. Создана три года назад и уже принесла владельцам 20 млн рублей убытка. В бизнесе выявлено нарушение: имя генерального директора указано как недействительное. 50% в «Атланты» и 35% в «Атланты Северо-Запад» — закрытый бизнес-клуб со слоганом «Сокращение расстояния до реализации вашего запроса». За пять лет существования выручка выросла со ста до трехсот миллионов, но в чистую прибыль бизнес вышел только в прошлом (2022) году.

— закрытый бизнес-клуб со слоганом «Сокращение расстояния до реализации вашего запроса». За пять лет существования выручка выросла со ста до трехсот миллионов, но в чистую прибыль бизнес вышел только в прошлом (2022) году. 25% в «Восход» — дилерская фирма по ценным бумагам. В прошлом году в нее было вложено около 200 млн рублей активов. Прибыли нет.

Также под залогом «доверительного управляющего» — компании жены Варданяна «Кью Капитал» — находились Белгородский индустриальный парк «Комбинат», имеющий лицензию на добычу полезных ископаемых, и подмосковное предприятие по производству пластмасс.

Заявления Зонабенд об активах и бизнесе после ареста Варданяна

После ареста Рубена Варданяна в сентябре 2023 года Вероника Зонабенд официально вышла на передний план в качестве преемницы и управляющей всеми гражданскими, корпоративными и гуманитарными активами семьи. Примечательны ее высказывания относительно передачи активов и управления в недавних эксклюзивных интервью журналу Forbes Woman и другим международным СМИ (особенно в августе 2026 года).

Зонабенд заявила, что была с мужем не просто в браке, но и выступала равноправным стратегическим партнером в бизнесе и социальных проектах. Поэтому в отсутствие Варданяна управление семейными активами и крупными социально-коммерческими проектами перешло к ней на законных основаниях, без вмешательства сторонних субъектов. Она впервые официально озвучила масштаб гражданско-бизнесовых проектов семьи, сообщив, что в Московскую школу управления «Сколково» совместно с другими партнерами-учредителями было инвестировано более 600 миллионов долларов.

В проект «UWC Dilijan» прямые личные инвестиции семьи Варданян составили, по ее подтверждению, 180 миллионов долларов. Зонабенд заявила, что продолжит на законных основаниях и в полной прозрачности защищать как российские объекты недвижимости и клубные проекты семьи (например, Noôdome), так и дела по юридическому правопреемству, выросшие из оффшорных переходов (такие активы, как перерегистрированный в Калининграде и предъявивший иск на 5,1 млрд рублей «Диджимаркет»).

Зонабенд заявила, что, несмотря на нахождение мужа под арестом, глобальные фонды и гуманитарные проекты под контролем семьи (включая инициативу «Аврора») сохраняют свою финансовую активность и миссию в полном объеме, ни один проект не заморожен.

Как отмечалось в начале статьи, такие компании, как АО «ЛАВР», чей основной вид деятельности — управление сетью ресторанов, кафе, столовых и предприятий быстрого обслуживания с полным ресторанным сервисом, ООО «Aviator» и другие доходные структуры были ликвидированы. Такие активы, как ООО «Новагро», ООО «УК Авика» и «Innova Cosmetics», согласно официальным историческим документам, были оформлены на имя Зонабенд в октябре 2022 года (в момент отъезда Варданяна) с долями 100% и 55% соответственно, однако впоследствии (в течение 2023–2025 гг.) она прекратила свое участие и доли владения в этих компаниях.

Финансовая отчетность доказывает, что Вероника Зонабенд — не просто благотворитель, а главный юридический щит теневого капитала ее мужа Рубена Варданяна.

Зонабенд была важнейшим законным партнером по интеграции в офшорную схему отмывания денег Рубена Варданяна «Troika Laundromat» объемом 8,8 миллиарда долларов.

Сотни тысяч долларов, поступавшие из зарегистрированных на Британских Виргинских Островах компаний по отмыванию денег вроде «Quantus Division Ltd.» и «Gotland Industrial Inc.», первоначальный источник которых был скрыт с помощью поддельных документов, легализовывались путем прямых трансферов на счета руководимых Зонабенд фонда IDeA, Семейного фонда RVVZ и Национального фонда конкурентоспособности Армении (NCFA).

Самым свежим примером этого механизма является компания МКООО «Диджимаркет» (МКООО «Диджимаркет»). Старая кипрская компания «Digimarket Holdings» (которая, по отчетности официальных органов Испании, участвовала в отмывании грязных денег российской элиты «Ростеха» путем покупки роскошных вилл в Испании через фиктивный кредит в 10 млн евро) 4 марта 2026 года была спешно переведена во внутреннюю оффшорную зону России — в Калининград. Единственным владельцем и генеральным директором этой компании является Вероника Зонабенд. У компании нет ни сотрудников, ни торговой деятельности, она выполняет роль «компании-оболочки» (shell company) исключительно для судебной легализации многомиллионных теневых долгов в оффшоре.

Согласно официальным корпоративным регистрационным документам ФНС РФ и ЕГРЮЛ, фактом является то, что 24 февраля 2026 года Вероника Зонабенд оставила пост генерального директора ООО «Эрвез» (управляющей компании элитного бизнес-клуба «Noôdome»), передав эту должность Евгению Михайловичу Фонталину.

Анализ имеющихся документов логично объясняет реальные корпоративные и юридические причины, стоящие за этим «поспешным» кадровым изменением и отказом.

По российскому законодательству, в случае выявления в компании финансовой махинации, уклонения от налогов или сомнительных операций, первичную уголовную и гражданскую ответственность перед законом несет не собственник компании, а лицо, занимающее пост официального генерального директора. Вероника Зонабенд продолжает оставаться 100-процентным владельцем ООО «Эрвез». Однако отказ от официального руководства (права подписи) и назначение на этот пост Евгения Фонталина преследуют цель оградить себя от потенциального юридического удара (возложения ответственности на исполнительного директора) по возможному уголовному делу, которое может быть возбуждено в связи с отрицательными чистыми активами клуба «Noôdome» в размере минус 1,3 млрд рублей и сомнительными финансовыми скачками.

Учтем также, что ООО «Эрвез» — это не просто закрытый клуб, а крупный и сложный операционный механизм, объединяющий внутри себя рестораны, кафе, бары и массовую развлекательную деятельность. Дефицит чистых активов компании на уровне минус 1,3 млрд рублей и колоссальное долговое давление требовали привлечения профессионального управленца в кризисный период. Новоназначенный генеральный директор Евгений Фонталин обладает профилем профессионального менеджера, руководившего различными коммерческими, технологическими и управленческими структурами в России. Передав операционное управление ему, Зонабенд пытается спасти компанию от банкротства.

С другой стороны, после ареста Рубена Варданяна его супруга Вероника Зонабенд часто совершает зарубежные поездки и выступает с заявлениями для управления гуманитарными и финансовыми фондами семьи в Европе и других зарубежных юрисдикциях (например, Гуманитарной инициативой «Аврора» и международными образовательными сетями). Если бы она продолжала оставаться прямым «оперативным руководителем» (CEO) коммерческой структуры в России с годовым оборотом 1,1 млрд рублей и санкционными рисками, это создавало бы угрозу немедленной официальной блокировки и персональных санкций для ее деятельности на Западе. Передав руководство Фонталину, она получает шанс позиционировать себя на глобальной арене «просто как благотворитель и пассивный акционер».

Другие финансовые махинации Зонабенд в фактах

С Кипра в Калининград: история компании «DIGIMARKET HOLDINGS LIMITED» и кредит для «DoubleTree by Hilton»

МКООО «Диджимаркет» — это фактически кипрская компания «Digimarket Holdings Limited». В июне 2013 года эта кипрская компания заключила с ООО «Автоконцепт Ко» кредитный договор № DG-20/13 на сумму 35 млн долларов США. Средства выделялись на строительство отеля «DoubleTree by Hilton» в Москве. Перечисление средств было осуществлено двумя платежами 5 и 15 июля 2013 года. В договоре было необычное условие: стороны приняли обязательство не позднее 15 сентября 2013 года передать право собственности на 42,3% доли в холдинговой компании, являющейся единственным участником ООО «Автоконцепт Ко», займодавцу или указанному им лицу. Это условие так и не было выполнено, что давало кредитору право требовать досрочного погашения долга.

Сроки возврата неоднократно продлевались дополнительными соглашениями от 9 июля 2018 года и 19 марта 2021 года. Тем не менее, обязательства по созданию структуры собственности остались невыполненными.

В начале 2026 года в вопросе по долгу «DoubleTree by Hilton» происходит важный поворот. Верховный суд РФ запрещает перечисление средств зарубежному кредитору. Это решение ставит семью Варданян перед дилеммой: для легального получения денег через российскую судебную систему компанию необходимо было прозрачно и официально зарегистрировать на территории России. Именно поэтому весной 2026 года компания перерегистрируется в специальном административном районе Калининградской области в качестве МКООО (Международной компании) «Диджимаркет». А 24 июля 2026 года ее владельцем становится Вероника Зонабенд.

Директором МКООО «Диджимаркет» является Татьяна Пирумова, которая также была учредителем компании. Эта фамилия не случайна в контексте российской бизнес-элиты. Весьма вероятно, что Татьяна Пирумова — родственница топ-менеджера газодобывающей компании «Новатэк» Эмиля Пирумова. Эмиль Пирумов — крупная фигура: он работал на руководящих должностях в «Сбербанке» и Московской школе управления «СКОЛКОВО» под управлением Варданяна. Таким образом, в цепочке «Диджимаркет» прослеживаются интересы не только семьи Варданян, но и интересы гигантской газовой компании России.

Как доля Варданяна перешла к Дмитрию Артякову

Вот точный перевод продолжения предоставленного текста на русский язык:

Рубен Варданян ранее владел долей в ООО «Автоинвест», которое входило в число акционеров ПАО «КАМАЗ». Основным владельцем «КАМАЗа» является государственная корпорация «Ростех». 17 октября 2024 года бизнесмен вышел из этого актива, продав свой 15-процентный пакет в ООО «Автоинвест» Дмитрию Артякову. Стоимость этого пакета на Московской бирже оценивалась в 3,11 миллиарда рублей.

Дмитрий Артяков — сын Владимира Артякова, правой руки главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Владимир Артяков является бывшим губернатором Самарской области и бывшим президентом «АвтоВАЗа».

Напомним, что ранее, 1 июля 2024 года, Зонабенд через «Кью Капитал» уже продала 5-процентную долю в «Автоинвесте» генеральному директору «КАМАЗа» Сергею Когогину. Таким образом, выход из «Автоинвеста» осуществлялся поэтапно.

Артяков получил фиктивный заем (кредит) в размере 10 миллионов евро от зарегистрированной на Кипре компании «Digimarket Holdings», чтобы приобрести многомиллионную премиальную виллу, расположенную на испанском фешенебельном побережье Коста-Брава (в поселке Сягаро). Именно эта кипрская компания «Digimarket Holdings» обеспечила ему данный кредит на 10 миллионов евро. Расследования показывают, что эта кредитная операция не была реальным коммерческим займом. Государственные средства, похищенные из российской оборонной промышленности (по линиям «Ростеха» и КАМАЗа), «отмывались» через банковскую систему Рубена Варданяна («Тройка Диалог») и связанные с ней оффшорные компании-оболочки, включая «Digimarket Holdings», после чего переводились в Европу (в Испанию) для покупки элитной недвижимости.

Существует документ российского государственного реестра учета, подтверждающий, что упомянутый кипрский оффшор в спешном порядке был переброшен в Россию и официально оформлен на имя Вероники Зонабенд с целью защиты от санкций и европейских конфискаций.

Это испанское разоблачение также полностью проясняет истинную суть судебного иска «Диджимаркета» на 5,1 миллиарда рублей (около 64 миллионов долларов), поданного в России. «Диджимаркет» (Зонабенд) обратился в суд в России с требованием вернуть миллионы долларов долга, выданного им в 2013–2014 годах компании ООО «Автоконцепт КО» на строительство отеля Hilton. Документы испанского следствия доказывают, что эти многомиллионные долги, которые «Digimarket Holdings» раздавал направо и налево в 2013–2014 годах, на самом деле являлись выведенными в оффшоры деньгами, украденными из бюджета и военной промышленности России.

Согласно документам, единственным законным владельцем компании-оболочки, выполняющей функции по обналичиванию этих многомиллионных долгов (включая долги по строительству отеля Hilton и по линии Артякова), является Вероника Феликсовна Зонабенд. У компании нет никаких производственных площадей, а ее уставный капитал составляет 275 317 рублей.

По аналогичной схеме Артяков приобрел и другие активы. В 2017 году Дмитрий Артяков получил от советника своего отца в «Ростехе» Владимира Аветисяна примерно 14% доли в предприятии «Самараэнерго» с доходами более 43 миллиардов рублей. В 2024 году он стал владельцем доли (15%) в фирме «Автоинвест», являющейся крупным акционером «Камаза» (входит в «Ростех»). Эта доля перешла к Дмитрию Артякову от Рубена Варданяна и оценивалась более чем в 3 миллиарда рублей.

Принадлежавшие семье Варданяна доли в компании «Автоинвест» были приняты в доверительное управление именно через эту платформу «Кью Капитал», официальным владельцем которой является Вероника Зонабенд. То есть до передачи указанной 15-процентной доли Дмитрию Артякову в 2024 году официальным хранителем и законным управляющим этого многомиллионного актива выступала именно Вероника Зонабенд.

Хотя 14-процентная доля в упоминавшемся в тексте региональном энергетическом гиганте «Самараэнерго» (с оборотом более 43 миллиардов рублей) не оформлена напрямую на имя Зонабенд, лицо, выступившее посредником при передаче этого актива Дмитрию Артякову, — советник главы «Ростеха» Владимир Аветисян — долгие годы был одним из центральных партнеров инвестиционного банка Рубена Варданяна («Тройка Диалог») и его оффшорных проектов (в сети «Troika Laundromat»).

В то же время Аветисян входит в список основных международных бенефициаров и членов Попечительского совета благотворительных проектов четы Варданян-Зонабенд в Армении, а также колледжа «UWC Dilijan». То есть, хотя здесь и нет прямой индивидуальной собственности, налицо глубокая корпоративная связь и партнерство по проектам.

Из всех активов, упомянутых в тексте, именно «Автоинвест» (линия «КАМАЗа») вошел в контур прямого управления официальной бизнес-империи Вероники Зонабенд в России, и операции по передаче активов семье Артяковых осуществлялись через управляющие компании, официальным владельцем которых она является.

Суть этих документов отражает одну реальность: Вероника Зонабенд в настоящее время юридически является непосредственным официальным руководителем оффшорной цепочки, находящейся в эпицентре международных преступлений по отмыванию денег в Испании.

«Романов двор»: империя недвижимости и Анатолий Чубайс

Вероника Зонабенд и ее супруг Рубен Варданян прочно удерживают в своих руках один из самых дорогих коммерческих объектов Москвы — бизнес-центр «Романов двор», расположенный на Арбате, в двух шагах от Кремля. Годовой доход этого объекта составляет примерно 3 миллиарда рублей.

«Романов двор» связан с британскими Виргинскими островами через компании Troyka Real Estate Investors Limited, Romanov Dvor Real Estate Limited и RD Holding Limited, а также кипрскую компанию Duild Constructions Limited.

До 2019 года долю в проекте через ООО «Ингео» удерживал Анатолий Чубайс. В настоящее время активом владеет ООО «РД Холдинг», учрежденное в июне 2022 года: нулевая выручка, 590 тыс. рублей убытка, ноль сотрудников. Эта компания также принадлежит структурам с Тортольских островов — Romanov Dvor Real Estate Limited и TD Advisors, LTD.

Вероника Зонабенд входит в экспертный совет этого бизнес-центра. Она не просто арендовала там помещение, но и участвовала в управлении элитным объектом или в консультировании по нему.

Этот объект является самой элитной частью миллиардной империи, которую в свое время создали Рубен Варданян и его партнер Гагик Адибекян («RD Group») и официально разделили в 2018 году. Официальную инфраструктуру здания, аренду офисов и техническую эксплуатацию напрямую контролирует ООО «ПрофМ». Часть судебных тяжб связана именно с взысканием платы за услуги с элитных арендаторов, находящихся внутри здания, незаконностью внутренних субподрядных договоров и исками о неоплате долгов.

Кстати, отметим, что вооруженное нападение на официальный головной убор компании Wildberries, о котором мы рассказывали на портале Faktyoxla, в результате которого погибли 2 человека и 7 получили ранения, произошло именно в Москве, в бизнес-центре «Романов двор» около Кремля.

Инцидент проистекал из спора о разделе собственности компании (попытки рейдерского захвата) между основательницей маркетплейса Wildberries Татьяной Ким и ее мужем Владиславом Бакальчуком, с которым она находилась в процессе развода.

Столкновение произошло между охраной и чеченскими военизированными группами, представлявшими интересы Владислава Бакальчука, который прибыл для выяснения отношений с братьями Мирзоянами — владельцами рекламного холдинга Russ Outdoor, ставшего партнером Wildberries. Братья Мирзояны являлись «арендаторами» этого бизнес-центра (главный офис Wildberries).

В. Зонабенд открывает новую компанию взамен утопающей в долгах старой

Компания ООО «ПрофМ» (ИНН 7714430410), официальным владельцем которой является Вероника Зонабенд, представляет собой один из крупнейших доходных коммерческих активов семьи в России. Компания на договорной основе осуществляет деятельность по управлению фондом нежилой недвижимости (преимущественно элитных офисов и бизнес-центров). Официальная годовая выручка компании составляет 1,8 миллиарда рублей.

Согласно реестру арбитражных судов РФ, эта компания в общей сложности участвует в качестве стороны более чем в 35 крупномасштабных судебных делах, а общий финансовый вес этих исков превышает 5,3 миллиарда рублей. В большинстве судебных процессов (всего 29 активных дел в арбитраже) компания имеет различный статус. Большая часть исков связана с неоплатой средств подрядным организациям и поставщикам услуг, а также с нарушением договорных условий при управлении элитными бизнес-центрами в Москве.

После ареста Рубена Варданяна некоторые компании-партнеры обратились в суд с требованием вернуть права управления, мотивируя это тем, что договоры в отношении объектов недвижимости, находящихся под управлением «ПрофМ», являются незаконными. Согласно официальным документам налоговых органов и судебных приставов, в отношении компании из-за неоплаченных судебных штрафов и долгов возбуждено два официальных исполнительных производства, а на некоторые банковские счета наложены обеспечительные меры. (Электронное правосудие — Картотека арбитражных дел РФ (МКООО ДИДЖИМАРКЕТ) — в этой государственной системе, введя ИНН компании 3900051589 или для «ПрофМ» — 7714430410, можно скачать все текущие судебные протоколы).

Официальные государственные документы показывают, что Вероника Зонабенд, с одной стороны, фигурирует с компанией с миллиардной выручкой («ПрофМ») в судебных процессах на 5,3 миллиарда рублей, а с другой стороны, во избежание контроля спешно открывает по тому же адресу новые некоммерческие фонды («Рубикон времени»), продолжая свои финансовые манипуляции.

Очередные финансовые манипуляции

Как писала газета The Guardian в 2019 году, через один из главных узлов «Troika Laundromat» — компанию Quantus Division Ltd (БВО) — на ее счет в Испании за три года было переведено 935 тысяч евро, а на счет ее свекрови (Эмилии Зонабенд) — еще 900 тысяч евро. То есть она фигурировала не как создатель схемы, а как получатель исходящих выплат. Это означает осуществление исходящих переводов из узла Laundromat на личные счета/расходные счета семьи.

The Guardian подчеркивает, что доказательств осведомленности конечных получателей о первоначальном «грязном» источнике денег нет. В сети смешались законные и сомнительные средства. Quantus описывается не отдельно для какого-то конкретного клиента, а как «техническая» компания, объединяющая средства нескольких лиц.

Проект возрождения «Татев», записанный на имя «Фонда IDeA» Вероники Зонабенд и «Фонда Вероники Зонабенд» (RVVZ), а также создание туристического национального парка и восстановление монастыря по линии Национального фонда конкурентоспособности Армении (NCFA) характеризуются отмыванием «грязных денег». Точнее говоря, в реализации этих проектов использовалась схема «Troika Laundromat».

В период с 2010 по 2011 год проект возрождения «Татев» получил в общей сложности 100 тысяч долларов от компании с Британских Виргинских островов Quantus Division Ltd. Quantus и другая ключевая компания по отмыванию денег — Gotland Industrial, принадлежащая Самвелу Вахрадяну, — выплатили NCFA 95 550 долларов в качестве членских взносов, оплаты профессиональных услуг и расходов. Источник денег, выделяемых на каждый из упомянутых проектов, скрывается, однако реальностью является то, что средства списывались в рамках государственно-частного партнерства по схеме отмывания денег «Тройки».

Итог

Представленная информация, данные открытых реестров и международные финансовые расследования показывают, что Вероника Зонабенд — не просто общественный деятель, благотворитель или учредитель культурных проектов. Она является одним из главных управляющих и контролеров масштабной империи финансовых махинаций, созданной ее супругом, включая глобальный оффшорный оборот капитала.

Сеть управления Вероники Зонабенд и подконтрольные ей коммерческие структуры представляют собой сложный механизм, служащий для защиты темной финансовой империи, выстраиваемой Рубеном Варданяном годами, перераспределения активов и ухода от санкционного режима. Эта корпоративная система, скрывающаяся за гуманитарными проектами и элитными клубами, далека от прозрачности и сопряжена с серьезными экономическими и юридическими преступлениями.