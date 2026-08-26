В Каспийском море появился новый остров, рассказал Lada.kz основатель компании Caspian Holiday Ерболат Мухашов.

«Один из недавно появившихся островов — Рыбачий — расположен к востоку от острова Святой. Новый остров находится примерно в 500 м к востоку от острова Святой и приблизительно в 30 км от села Баутино [в Тупкараганском районе Мангистауской области Казахстана]», — сказал Мухашов.

По его словам, в северной части моря, в частности в районе островов с каспийскими тюленями (Кулалы, Морской, Святой, Подгорный, Ушарал, Маякшыккан, Долгий), за последние годы начали появляться новые острова. Он связывает это со снижением уровня Каспийского моря.

Мухашов рассказал, что на островах обитают волки, а также встречаются дикие кабаны и барсуки.

Есть различные виды рыб и птиц.

Летом прошлого года Институт океанологии РАН сообщил о появлении нового острова в 30 км к юго-западу от острова Малый Жемчужный из-за обмеления Каспийского моря. «Изначально осушение банки было замечено на космоснимках сотрудниками Каспийского филиала ИО РАН в ноябре 2024 года, но вопрос существования острова оставался дискуссионным до недавнего времени. Обнаруженный остров образовался в результате падения уровня Каспийского моря и выхода на дневную поверхность банки Средняя Жемчужная», — рассказали тогда ученые.

В начале 2025 года спутники NASA обнаружили в Каспийском море «призрачный» остров, который вскоре исчез. Он образовался из-под воды возле побережья Азербайджана в начале 2023 года после извержения грязевого вулкана, но уже к концу 2024 года оказался размыт.

Источник: РБК