Армия Ирана сообщает о закупке нового вооружения в период перемирия с США

Иран закупил новое вооружение в период перемирия с США, заявил официальный представитель армии ИРИ Мохаммад Акраминия.

«Мы также предприняли шаги по подготовке и закупке нового оборудования, и сегодня эта техника поступила в армейские подразделения», — сообщил он агентству Mehr.

Представитель не уточнил, у кого и какое именно вооружение закупил Тегеран.

По его словам, Иран воспользовался моментом, чтобы восстановить поврежденные в ходе конфликта с США системы вооружения.