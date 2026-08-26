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Армия Ирана сообщает о закупке нового вооружения в период перемирия с США

First News Media17:10 - Сегодня
Армия Ирана сообщает о закупке нового вооружения в период перемирия с США

Иран закупил новое вооружение в период перемирия с США, заявил официальный представитель армии ИРИ Мохаммад Акраминия.

«Мы также предприняли шаги по подготовке и закупке нового оборудования, и сегодня эта техника поступила в армейские подразделения», — сообщил он агентству Mehr.

Представитель не уточнил, у кого и какое именно вооружение закупил Тегеран.

По его словам, Иран воспользовался моментом, чтобы восстановить поврежденные в ходе конфликта с США системы вооружения.

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