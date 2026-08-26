Мехрибан Алиева и ее дочери приняли участие в открытии детского сада-яслей № 352 в Баку - ФОТО

26 августа Первый вице-президент Азербайджанской Республики, президент Фонда Гейдара Алиева Мехрибан Алиева, ее дочери Лейла Алиева и Арзу Алиева приняли участие в открытии яслей-детского сада номер 352 в Насиминском районе Баку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров проинформировал о работе, проделанной в яслях-детском саду.

Было отмечено, что учреждение, которое было сдано в пользование как детский сад на 116 детей, с 1972 года функционировало как республиканский специализированный ясли-детский сад для детей с нарушениями слуха. В настоящее время оно продолжает свою деятельность как ясли-детский сад номер 352.

При поддержке Фонда Гейдара Алиева в здании был проведен капитальный ремонт и построен новый корпус.

В новых яслях-детском саду, с сохранением специальной группы для детей с нарушением слуха, созданы все условия для получения детьми дошкольного образования и воспитания. Для детей с нарушением слуха здесь построен дополнительный двухэтажный корпус на 36 мест.

В яслях-детском саду имеются кабинет сурдолога, игровые и спальные комнаты, спортивный, музыкальный и танцевальный залы, зал для мероприятий, медицинский пункт, раздевалка и учительские комнаты. Кабинеты сурдолога, классы и игровые комнаты обеспечены необходимым оборудованием и мебелью.

Для детей построены открытые игровые и спортивные площадки, установлены беседки.