В Алжире при лесных пожарах погибли 12 человек
В результате лесных пожаров, охвативших Алжир, погибли 12 человек.
Об этом сообщила газета El Ghad El Djazairi со ссылкой на министра внутренних дел, органов местного самоуправления и транспорта Саида Саюда.
В ходе поездки в город Беджая на севере страны министр заявил, что 12 человек погибли, более 50 пострадали.
Потерпевшим оказывается помощь.
37 очагов пожаров возникли в Алжире 26 августа. Пять из них пришлись на северо-восточную провинцию Джиджель, несколько семей были эвакуированы, передает газета Asharq al-Awsat.
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