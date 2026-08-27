В трех районах Баку временно ограничат подачу электроэнергии

В Ясамальском, Наримановском и Сабаильском районах Баку будут локальные перебои в подаче электроэнергии.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на ОАО "Азеришыг".

Согласно информации, ограничения будут введены в связи с ремонтными работами.

В Ясамальском районе света не будет с 10:00 до 13:00 у некоторых абонентов на улицах Аббасгулу ага Бакиханова, Муртузы Мухтарова и проспекте Иншаатчылар.

В Наримановском районе перебои с 09:00 до 13:00 будут наблюдаться на улицах Фатали хана Хойского, Фаига Юсифова, Алияра Алиева и Юсифа Вазира Чаманзаминли.

В Сабаильском районе света не будет с 09:00 до 15:00 на улицах Муртузы Мухтарова, Омара Фаига Неманзаде и поселке Бибиэйбат.

"После завершения работ абоненты на данных территориях будут обеспечены более качественной и стабильной электроэнергией", - заявили в "Азеришыг".