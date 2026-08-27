Эрдоган постановил создать академические подразделения İTÜ при Карабахском университете

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал постановление о создании академических подразделений Стамбульского технического университета (İstanbul Teknik Üniversitesi - İTÜ) при Карабахском университете в Ханкенди.

Как передает 1news.az, соответствующий документ размещен на сайте официального печатного органа турецкого правительства Resmi Gazete.

В середине июля стало известно, что начиная с 2026/2027 учебного года в Карабахском университете совместно с İTÜ будет реализована программа двойного диплома по инженерным специальностям.