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Общество

МЧС обратилось к населению из-за ухудшения погоды

Фаига Мамедова09:33 - Сегодня
МЧС обратилось к населению из-за ухудшения погоды

Министерство по чрезвычайным ситуациям обратилось к населению в связи с ожидающимися ухудшениями погоды - сильным ветром и осадками.

Об этом сообщает 1news.az со ссылкой на ведомство.

Отмечается, что, по данным Национальной гидрометеорологической службы, на территории страны до 30 августа прогнозируется сильный ветер, местами проливные дожди, а на некоторых горных реках возможны кратковременные селевые потоки.

Учитывая вышесказанное, Министерство по чрезвычайным ситуациям еще раз напоминает о необходимости соблюдения соответствующих правил безопасности.

Так, при сильном ветре рекомендуется держаться подальше от легких конструкций, временных построек, зданий и рекламных щитов, а также не стоять под линиями электропередач, столбами и высокими деревьями.

Кроме того, владельцам маломерных судов следует учесть, что выход в море при такой погоде категорически запрещен. С учетом того, что в летний сезон люди активно отдыхают на побережье, ведомство напоминает: купаться в море при сильном ветре крайне опасно.

Помимо этого, во избежание риска, связанного с возможными селями и паводками на реках из-за обильных осадков, рекомендуется избегать селеопасных зон. При возникновении подобной угрозы следует незамедлительно подняться на ближайшую возвышенность.

Также для защиты от ударов молнии рекомендуется отключить электроприборы от сети, воздержаться от разговоров по телефону (стационарному, мобильному, таксофону и т. д.), на открытом воздухе не приближаться к линиям электропередач, молниеотводам, водостокам и антеннам, не укрываться под высокими деревьями, а находясь в автомобиле - прекратить движение, поднять стекла и переждать грозу.

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