Осуществившаяся в 58 лет детская мечта: интервью со старейшим студентом этого года

История жизни 58-летнего студента Азербайджанского университета архитектуры и строительства (AzMİU) Эльбруса Гусейнова показывает, что учиться никогда не поздно.

Поступивший на специальность «Инженерия систем связи» в качестве супбакалавра, Эльбрус Гусейнов мечтал стать студентом еще несколько десятилетий назад. Однако депортация из Западного Азербайджана, жизнь беженца, работа и семейные заботы стали причиной того, что эта мечта откладывалась на долгие годы.

1news.az представляет интервью с Эльбрусом Гусейновым.

— Эльбрус-бей, прежде всего поздравляем вас с тем, что вы стали студентом в 58 лет. Каково это - снова стать студентом в таком возрасте?

— Очень необычно и приятно. На самом деле получить высшее образование я мечтал с детства. В годы юности я хотел учиться в университете. Но жизнь сложилась так, что эта мечта на долгие годы отложилась. То, что сейчас, в 58 лет, я заслужил звание студента, - это огромное событие для меня.

— Что стало главной причиной того, что ваша детская мечта так надолго осталась неосуществленной?

— В юношеские годы я хотел получить высшее образование. Но агрессия Армении против Азербайджана и депортация наших соотечественников из Западного Азербайджана полностью изменили и нашу жизнь. Я депортирован из Гёйчая. Изгнание с родной земли, жизнь беженца и необходимость начинать жизнь на новом месте отодвинули мою мечту об образовании на задний план.

Появились другие заботы. Сначала человек пытается обустроить свою жизнь, работать, обеспечить семью. По этой причине мечта о высшем образовании не реализовывалась долгие годы. Но эта мечта никогда полностью не исчезала. Желание стать студентом всегда жило во мне.

— Как спустя столько времени у вас снова возникла мысль получить образование?

— Большую роль в этом вопросе сыграл один из моих близких родственников. Он посоветовал мне получить высшее профессиональное образование. Он также помог в выборе специальности и в процессе подачи документов. Я поступил и таким образом после долгого перерыва вернулся к студенческой жизни.

— Было ли трудно совмещать учебу с работой?

— Конечно, было непросто. Но если человек чего-то действительно хочет, он находит для этого время. Я каждый день ходил на занятия, участвовал в семинарах, серьезно готовился к урокам.

Через некоторое время мой родственник тоже заметил это. Он увидел, что между делами я каждый день хожу на учебу, читаю, серьезно отношусь к образованию. Однажды он спросил меня: «Как ты успеваешь все это совмещать?»

Я ответил ему: «Ты привел меня к моей детской мечте. Быть студентом было одним из моих самых заветных желаний».

— Как вы приняли решение получить высшее образование после окончания высшего профессионального образования?

— Я успешно завершил высшее профессиональное образование и получил степень супбакалавра. Но останавливаться на достигнутом мне не хотелось, потому что у меня была незаконченная с детства мечта, и я хотел довести ее до конца.

Я начал изучать возможности получения высшего образования. Меня привлекли не только возможности инженерного образования в Азербайджанском университете архитектуры и строительства, но и созданная здесь среда, позволяющая получать образование людям самых разных возрастных групп. Я подумал, что концепция непрерывного образования соответствует моим целям.

В итоге я сделал выбор как супбакалавра и поступил на специальность «Инженерия систем связи» в AzMİU.

— Почему вы выбрали именно специальность «Инженерия систем связи»?

— Я много лет работал инженером в Баку. У меня есть интерес к этой сфере и определенный опыт. Поэтому при выборе я решил продолжить путь в инженерном направлении. Считаю, что эта специальность соответствует как моему прежнему опыту, так и планам на будущее.

— Что бы вы хотели сказать людям, которые хотят поступить в университет в 58 лет?

— Я думаю, человек никогда не должен отказываться от своего желания. Не считаю возраст решающим фактором в этом деле. Нужно трудиться, прилагать усилия. Вложенный труд не пропадет даром.

Моей детской мечтой было получить высшее образование. Слава Богу, спустя годы эта мечта сбылась, и я заслужил звание студента. Человек должен идти вслед за своим желанием.

— Ради учебы в университете вы даже оставили работу. Было ли трудно принять это решение?

— Я много лет проработал инженером. Но чтобы лучше продолжить высшее образование и уделять больше времени учебе, я решил уволиться. На данный момент моя главная цель - хорошо учиться в университете.

А после окончания университета я планирую продолжить свою деятельность в инженерной сфере.

— Как ваша семья отнеслась к этому решению?

— Моя семья всегда поддерживала меня. У меня есть сын и трое внуков. У моего сына высшее образование, и он поддержал мое решение продолжить учебу.

Когда они узнали, что я поступил в университет, семья очень обрадовалась. Но самым запоминающимся моментом для меня стало поздравление от внуков. Видеть их радость - это особенные эмоции для меня.

— Наверное, поздравления внуков с тем, что вы стали студентом, вызвали у вас особенные чувства...

— Да, это было очень трогательно. Как человек радуется успехам своих детей и внуков, так и их радость за твои успехи - это нечто прекрасное. Для меня это один из самых памятных моментов.

— Какие цели стоят перед вами сейчас?

— Главная моя цель - успешно окончить университет. Я хочу серьезно относиться к учебе и показать хороший результат. После этого у меня есть планы продолжить работу в инженерной сфере.

Для меня это не просто вопрос получения диплома. Это завершение мечты, которая оборвалась много лет назад.

— И в заключение: исходя из вашей истории жизни, можно ли сказать, что «учиться никогда не поздно»?

— Конечно. На собственном примере я убедился, что это возможно. Иногда в жизни человека происходят события, из-за которых приходится откладывать свои мечты. Но это не значит, что от них нужно полностью отказываться.

Если человек захочет, он может вернуться к своей мечте и спустя годы. Я стал студентом в 58 лет. Значит, если перед человеком стоит цель, возраст не должен быть преградой. Главное - это желание, воля и упорный труд.