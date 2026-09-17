В Шамахы состоялось открытие отеля Pirqulu Park - ФОТО

17 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии отеля Pirqulu Park в Шамахы.

Представитель ООО Moderngroup Фариз Аббасзаде проинформировал главу государства и первую леди об условиях, созданных в отеле.

Было отмечено, что отель, построенный в поселке Пиргулу, расположен вблизи Шамахинской астрофизической обсерватории. В комплекс, занимающий территорию площадью 16 гектаров, входят 2 здания отеля: одно - на 188 мест, другое – на 172 места. Здесь имеется 175 номеров различных категорий и 2 коттеджа. Это позволяет одновременно разместить в отеле 366 гостей. В комплексе имеются рестораны, кафе, зал для встреч и тренингов на 160 мест. На территории созданы конгресс-здание на 600 человек, детский развлекательный центр, амфитеатр.

Отметим, что устойчивое и всестороннее развитие туристического сектора в Азербайджане является одним из приоритетных направлений государственной политики. Наряду с богатыми природными ресурсами, древним историко¬-культурным наследием и редким климатическим разнообразием страны, проводимая на государственном уровне работа по развитию туристической индустрии превратила Азербайджан в привлекательное направление для туристов со всего мира.