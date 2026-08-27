В Греции оспорят меры ЕС против связанных с РФ судов

Парламентская партия Греции "Греческое решение" намерена обратиться в судебные инстанции страны и Европы из-за возможного использования миссии ЕС IRINI для задержания судов и танкеров, которые Брюссель считает связанными с Россией.

Об этом заявил газете "Известия" лидер партии Кириакос Велопулос.

По его словам, партия также намерена поднять этот вопрос в парламенте Греции и Европарламенте. Велопулос считает, что такие "безрассудные инициативы рискуют усилить напряженность и поставить под угрозу безопасность мореплавания и законные коммерческие интересы Греции и других государств - членов ЕС".

Депутат Европарламента Фернан Картхайзер заявил изданию, что отсутствие четких критериев определения подозрительных судов может осложнить отношения ЕС не только с Россией, но и с третьими странами.

"Любое действие против российского судна может быстро перерасти в серьезный международный кризис", - сказал он изданию.

Источник: ТАСС