Опубликованы кадры аварии с предположительно уснувшим за рулём водителем - ВИДЕО

На кадрах, представленных Главным управлением государственной дорожной полиции видно, как автомобиль, которым, предположительно, управлял сонный водитель, отклоняется от направления движения и врезается в препятствие.

«Произошедшее в очередной раз демонстрирует, что игнорирование усталости и сонливости за рулём создаёт серьёзную опасность» - отмечает начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции Ровшан Тагиев.

У водителя, управляющего автомобилем в сонном состоянии, снижается концентрация внимания, увеличивается время реакции, ухудшается способность правильно оценивать дорожную ситуацию и полностью контролировать транспортное средство. Иногда всего несколько секунд кратковременного сна за рулём могут привести к тому, что автомобиль сотни метров движется без контроля. Это может закончиться не только столкновением с препятствием, но и выездом на встречную полосу, съездом с дороги, наездом на пешехода или другое транспортное средство и другими, более тяжёлыми последствиями.

«Во время длительных поездок, а также перед выездом после недостаточного отдыха водителям следует адекватно оценивать своё физическое состояние. Тяжесть в глазах, частая зевота, рассеянность внимания и трудности с удержанием автомобиля в своей полосе являются серьёзными предупреждающими сигналами о том, что продолжать движение опасно. В такой ситуации правильным решением для водителя будет не стремление как можно быстрее добраться до места назначения, а остановка в безопасном месте и отдых. Попытки бороться с сонливостью за рулём и продолжать движение не устраняют опасность, а, напротив, повышают риск дорожно-транспортного происшествия с тяжёлыми последствиями» - подчеркивает Р.Тагиев, отмечая, что продолжение пути в сонном состоянии ставит под угрозу не только жизнь самого водителя, но и жизнь и здоровье пассажиров и других участников дорожного движения.

«Если вы чувствуете усталость и сонливость, остановиться - не значит потерять время. Это правильное решение, позволяющее сохранить свою жизнь и жизнь окружающих» - подытоживает начальник отдела Главного управления государственной дорожной полиции.