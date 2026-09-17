В Баку состоялась конференция на тему «Охрана историко-религиозных памятников: вызовы и перспективы» - ОБНОВЛЕНО

17 сентября в Баку состоялась конференция на тему «Охрана историко-религиозных памятников: вызовы и перспективы», совместно организованная Министерством культуры и Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, обсуждались современные подходы к охране и реставрации образцов религиозно-культурного наследия, роль религиозных общин в их защите, а также значение восстанавливаемых историко-архитектурных памятников на освобожденных от оккупации территориях в градостроительной среде.

Перед официальной церемонией открытия мероприятия был продемонстрирован видеоролик.

На официальной церемонии открытия выступили председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Рамин Мамедов, министр культуры Адиль Керимли, ректор Азербайджанского университета архитектуры и строительства Гюльчохра Мамедова и другие лица.

В рамках мероприятия были организованы панельные сессии на темы «Охрана культурно-религиозного наследия: Право, практика и возможности» и «Значение историко-религиозных пространств в продвижении традиций толерантности и мультикультурализма».

Первую панель под названием «Охрана культурно-религиозного наследия: право, практика и возможности» модерировал ректор Азербайджанского института теологии, доктор философии по теологии, доцент Агиль Ширинов.

На панели были заслушаны выступления заместителя министра культуры Саадет Юсифовой, директора Института археологии и антропологии Национальной Академии наук Азербайджана (НАНА), доктора философии по истории, доцента Фархада Гулиева и заведующего отделом «История Западного Азербайджана» Института истории и этнологии имени А.А. Бакиханова НАНА, доктора философии по истории Джаби Бахрамова.

В докладах до внимания были доведены существующая практика, предстоящие вызовы и новые возможности в сфере охраны историко-религиозных памятников, статистические показатели относительно святилищ и образцов нашего культурного наследия, разрушенных в результате армянского вандализма в Западном Азербайджане и на наших освобожденных от оккупации территориях, подчеркивалась важность усиления сотрудничества между государственными структурами и научными учреждениями в этом направлении.

На итоговой панельной сессии обсуждалась роль образцов религиозно-культурного наследия в продвижении традиций толерантности и мультикультурализма. В ходе панельного обсуждения прозвучали предложения, связанные с охраной образцов культурного наследия, чтением и исследованием каменных надписей, а также доведением их до будущих поколений.

11:05

17 сентября в Баку проходит конференция на тему «Охрана историко-религиозных памятников: Вызовы и перспективы», организованная совместно Министерством культуры и Государственным комитетом по работе с религиозными образованиями

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в мероприятии принимают участие руководители соответствующих государственных структур, депутаты Милли Меджлиса, ученые, специалисты, действующие в данной сфере, а также представители общественности.

На конференции будут обсуждены современные подходы к охране и реставрации образцов религиозно-культурного наследия, роль религиозных общин в их защите, а также значение восстанавливаемых историко-архитектурных памятников на освобожденных от оккупации территориях в градостроительной среде.

Кроме того, в рамках мероприятия будут организованы панельные сессии на темы «Охрана культурно-религиозного наследия: право, практика и возможности» и «Значение историко-религиозных пространств в пропаганде традиций толерантности и мультикультурализма».