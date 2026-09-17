Сириец спустя 15 лет вернулся к библиотеке, которую спрятал в стене от режима Асада - ВИДЕО

Сириец, который в 2011 году, опасаясь атак режима Башара Асада, замуровал домашнюю библиотеку в Хомсе, спустя почти 15 лет вернулся к своим книгам.

По данным соцсетей, мужчина перед отъездом в Кувейт заложил библиотеку кирпичной стеной, чтобы сохранить книги. Вернувшись на родину, он разрушил стену и вновь получил доступ к библиотеке.

На распространившихся кадрах видно, что сотни книг сохранились без повреждений, несмотря на многолетнее хранение за стеной.

После начала протестов в Сирии в 2011 году миллионы людей были вынуждены покинуть страну из-за атак режима Асада.



