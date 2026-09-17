Кандидаты азербайджанского происхождения получили мандаты на выборах в Швеции - ФОТО

На состоявшихся 13 сентября парламентских выборах в Швеции большинство получили красно-зеленые силы во главе с лидером Социал-демократической партии Магдаленой Андерссон. По предварительным итогам, они получили 176 из 349 мандатов в Риксдаге, тогда как партии правого блока - 173.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, выборы оказались успешными и для ряда политиков азербайджанского происхождения, которые получили мандаты на национальном, региональном и муниципальном уровнях.

Представитель Социал-демократической рабочей партии Швеции Айлин Нури вновь получила мандат депутата Риксдага.

Представляющая Партию центра Аида Керимли займет место в региональном совете Вестра-Гёталанда, а также станет замещающим депутатом Риксдага. Ее однопартиец Туран Алиев избран в муниципальный совет Партилле. Представитель Партии зеленых Айтадж Гулиева вошла в состав муниципального совета Ханинге.

Успеха на муниципальном уровне добились и представители Умеренной коалиционной партии. Айгюн Алекберова избрана в муниципальный совет Эльвкарлебю, а ее сын - 18-летний Рихад Алекберов получил место в муниципальном совете Евле.

Напомним, что 13 сентября в Швеции одновременно прошли выборы трех уровней. Граждане страны избирали 349 депутатов Риксдага, а также членов 21 регионального и 290 муниципальных советов.