Иран потребовал приостановить членство США в МАГАТЭ

Иран поставил вопрос о приостановке членства США в Международном агентстве по атомной энергии (МАГАТЭ) из-за нарушения Вашингтоном устава агентства.

Об этом говорится в заявлении иранской делегации на 70-й сессии Генеральной конференции МАГАТЭ в Вене.

В нем представители Тегерана напоминают, что в 2025 и 2026 годах США совершили массированные агрессивные действия против Ирана, что «представляет собой существенное нарушение запрета на применение силы, одного из основополагающих принципов ООН». Отмечается, что совместно с Израилем они также «инициировали 18 волн атак на мирные ядерные объекты Ирана, находящиеся под гарантиями» МАГАТЭ. «Разве членство такой страны не должно быть приостановлено, как того требует статья XIX.B?» — интересуются иранские дипломаты.

Статья XIX.B устава МАГАТЭ предусматривает возможность приостановления осуществления прав и привилегий членства государства, которое систематически нарушало положения устава или заключенного им соглашения. Генеральная конференция организации может принять такое решение большинством в две трети голосов по рекомендации Совета управляющих.