Армения и США обсудили проведение совместных военных учений

Обсуждены новые направления сотрудничества между Арменией и США в сфере обороны.

Как сообщает Armenia Today, начальник Генерального штаба ВС Армении генерал-лейтенант Эдвард Асрян встретился с заместителем помощника министра обороны США Эндрю Лумисом.

В ходе встречи были обсуждены вопросы миротворческой деятельности, военного образования, подготовки сержантов, инструкторов и младших командиров, а также проведения совместных военных учений.

Эндрю Лумис заявил, что США продолжат действующие программы с Арменией и готовы обсуждать углубление сотрудничества в сфере обороны по новым направлениям.