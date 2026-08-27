Минфин ФРГ оценил объем замороженных в стране российских активов в €3,51 млрд

Общая сумма замороженных в Германии в рамках санкций Евросоюза российских активов оценивается сейчас примерно в €3,51 млрд.

Такие данные привели корреспонденту ТАСС в Минфине ФРГ.

"Общая стоимость замороженных или обездвиженных в Германии на основании регламентов ЕС 269/2014, 833/2014 и 2024/2642 <...> активов лиц, организаций и учреждений составляет на данный момент около 3,51 млрд евро", - отметили в ведомстве.

"Она охватывает замороженные средства и экономические ресурсы внесенных в списки лиц или объектов, а также находящиеся в стране подтвержденные зарубежные активы российского Центробанка, которые подлежат запрету на транзакции", - пояснили в Минфине. В ведомстве уточнили, что сумма может варьироваться в зависимости от метода оценки.

ЕС и страны Группы семи заморозили около €300 млрд активов РФ.

Около €180 млрд хранится в бельгийском депозитарии Euroclear. Еврокомиссия стремится получить согласие стран ЕС на использование российских активов для Украины. Ранее в ЕС не смогли договориться о "репарационном кредите" Украине за счет заблокированных активов РФ.

Источник: ТАСС