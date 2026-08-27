Ливни, грозы и туман: в каких районах Азербайджана изменилась погода

Обнародована фактическая погода по состоянию на 27 августа.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, согласно данным на 10:00 27 августа, в большинстве районов погода прошла преимущественно без осадков, однако вечером и ночью в некоторых горных и предгорных районах прошли кратковременные ливневые дожди, прогремели грозы.

Количество выпавших осадков в Сарыбаше (Гах) и Гедабее составило до 2 мм, а в Кяльбаджаре, Лачыне, Губадлы, Шуше, Ханкенди, Мингячевире, Загатале, Геранбое, Шахдаге, Шеки, Огузе, Шамкире и Шаруре - до 1 мм.

Местами дует северо-западный ветер. Максимальная скорость ветра достигала 22 м/с в Джульфе, 19 м/с в Геранбое, 18 м/с в Баку, на Абшеронском полуострове и в Нафталане, и 16 м/с в Тертере.

В Гусаре, Гёйгёле, Ханкенди, Шахбузе и Лерике наблюдается туман.

Максимальная температура воздуха составила до 31 градуса тепла в Баку и на Абшеронском полуострове, до 39 градусов тепла в Нахчыванской АР и низменных (Аранских) районах, и до 28 градусов тепла в горных районах.